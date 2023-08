MERCIER, Marcel



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 5 août 2023, est décédé, à l'âge de 83 ans et 6 mois, monsieur Marcel Mercier, fils de feu Thomas Mercier et de feu Imelda Bilodeau. Il demeurait à Saint-Damien-de-Buckland.La famille recevra les condoléances à laLe dimanche 13 août 2023, de 19h à 20h30. Lundi, jour des funérailles, le salon funéraire sera ouvert à compter de 13h.et de la, au columbarium du cimetière de Saint-Damien. Il laisse dans le deuil ses enfants : Normand (Marie-Claude Guillemette et leurs enfants : Anne-Sophie, Anthony et feu Alicia), Vincent (Marie-Claude Poirier) et ses enfants : Marc-Antoine et Sarah-Jeanne et Bernard (Stéphanie Fillion et leurs enfants : Sandrine et Flavie); son amie de cœur madame Pierrette Saucier et sa famille. Il était le frère de : Marie-Jeanne (feu Ferdinand Royer), feu Émilien (feu Réjeanne Fontaine), feu Marie-Claire (feu Robert Lafontaine), feu Madeleine (Paul Tanguay), Fernand (Madeleine Pouliot), Bernadette (Jacques fauchon), Jean-Marie (Pauline Beaudoin), Aline (Clément Fourgues), Diane (feu Gilles Paquet), feu Raynald (Adrienne Doyle) et Jacques (Gisèle Nadeau). Il laisse également dans le deuil la mère de ses enfants madame Lise Dion ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour les bons soins prodigués à leur père. Toutes marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation Alicia Mercier. Des formulaires seront disponibles à la salle pour faire vos dons. La direction des funérailles a été confiée à la