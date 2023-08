Festival Cigale à la Baie de Beauport: 5 artistes à surveiller sur la plage

Préparez vos sandales de plage et votre crème solaire, le festival Cigale est de retour dans le décor enchanteur de la Baie de Beauport.

«Ça ne fait pas 30 ans que nous sommes là, c’est juste la deuxième année, mais déjà la qualité de l’expérience avec les deux pieds sur la plage, le coucher de soleil sur l’île d’Orléans, la programmation qui est cool, les découvertes musicales, l’horaire de 14h30 à 23h, c’est une offre qui n’existait pas», affirme le chef de l’exploitation du Groupe Sports et divertissement de Québecor, Martin Tremblay.

«On sent que la magie opère», ajoute-t-il, en signalant que tous les billets ont été vendus pour les deux jours de festivités, samedi et dimanche.

«Nous sommes à guichets fermés depuis la fin mai, c’est 10 000 personnes par jour. Nous aurions pu en vendre beaucoup plus, mais nous voulons protéger la qualité de l’expérience du festivalier.»

Qui seront les artistes à voir lors de ce Cigale 2023? En voici 5.

Lost Frequencies, 12 août, 21h30

Photo d'archives, AFP

Propulsé par le succès de Where Are You Now et Are You With Me, Felix De Laet, alias Lost Frequencies, a gravi les échelons pour devenir un des artistes de la scène électronique les plus populaires sur la planète. La vedette belge, qui était de passage à Rimouski, la semaine dernière, en sera à une première visite à Québec.

X Ambassadors, 12 août, 19h30

Photo d'archives, Agence QMI (René Leclerc)

Le groupe américain compte sur une bonne base d’admirateurs à Québec, où il a multiplié les concerts depuis que la chanson Renegades a fait de ses membres des vedettes, en 2015. L’an dernier, X Ambassadors a rempli le parc de la Francophonie, au Festival d’été, même s’il n’était pas la tête d’affiche de la soirée. Une autre communion est à prévoir sur la plage.

Dean Lewis, 13 août, 21h30

Photo d'archives, Agence QMI (Joël Lemay)

Après un premier concert qui a fait résonner les cris stridents de ses admiratrices au Festival d’été, en 2022, le bel Australien à la pop caressante est de retour en ville, cette fois à titre de tête d’affiche. Invité de Star Académie en 2022, le créateur de Be Allright est en train lui aussi de créer des liens forts avec les Québécois.

James Bay, 13 août, 19h30

Photo d'archives, AFP

Il y a neuf ans, l’artiste anglais à chapeaux a lancé une chanson, Let It Go, qui allait devenir son passeport vers le succès. Hold Back the River a cimenté sa place parmi les auteurs-compositeurs-interprètes chouchous du public. À Cigale, il vivra sa première rencontre avec Québec.

Clay and Friends, 13 août, 20h30

Photo d'archives, Agence QMI (Marcel Tremblay)

La délégation québécoise de Cigale sera menée par les irrésistibles grooves de Clay and Friends, fiers représentants de Verdun sur la scène musicale d’ici. Danser sur Bouge ton thang les deux pieds dans le sable nous semble une proposition difficile à refuser.