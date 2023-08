Fugue à Québec: la police recherche une ado de 15 ans

Le Service de police de la Ville de Québec (SPVQ) demande l’aide de la population pour retrouver une adolescente de 15 ans en fugue dont on craint pour la sécurité.

Mia Paré a été vue pour la dernière fois le 6 août dernier à sa résidence du secteur de Cap-Rouge, à Québec.



fournie par le SPVQ

Selon les autorités, elle pourrait se trouver dans le secteur de Val-Bélair ou dans les quartiers Saint-Roch et Limoilou.

Mme Paré mesure 5 pi 2 po (1,58 m) et pèse 52 kg (115 lb). Elle a les cheveux longs bruns et les yeux bruns.

Si vous apercevez cette personne, composez le 911 pour une intervention immédiate. Pour transmettre une information qui sera traitée de façon confidentielle, composez le 418 641-AGIR (2447).