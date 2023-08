Gala ComediHa! de Laurent Paquin : éloge du stand-up

Dans le fond, pour faire un bon gala d’humour, ça peut être très simple : un micro, des comiques avec un bon talent de conteur et des bons gags. C’est tout.

Mené de main de maître par le vétéran Laurent Paquin, le second Gala du ComediHa! Fest-Québec, mercredi, au Grand Théâtre, a été un excellent cru sans que la production sente le besoin de convoquer tout le bottin de l’Union des artistes en surprise et/ou élabore de grands numéros concepts avec mise en scène spectaculaire.

Non, on a assisté à une enfilade de numéros de bon vieux stand-up, enfilade lancée par Laurent Paquin qui a disserté avec brio sur l’intelligence en exposant les limites de notre évolution collective versus le développement de la technologie. « Ton téléphone est devenu intelligent. Toé, tu sens encore tes bobettes pour savoir si tu peux les remettre », a-t-il imagé.

Le maître de cérémonie a aussi visé dans le mille en parlant de son aversion pour la nostalgie. Ça ne l’a pas empêché, ironiquement, de ramener son duo Les gentils avec Anthony Kavanagh, avec qui il a tenté de convertir à la gentillesse un trou de cul du show-business... René Simard, et de jouer son vieux succès musical, Papa bande mou, mais dans une version revue et corrigée par le duo Doug et Jeff ainsi que France d’Amour.

Photo René Baillargeon/Agence QMI

Les enfants

Guillaume Wagner, le gars de gauche, a avoué que son confort entrait en conflit avec son intérêt pour le progrès social. Donner à la Guignolée des médias, ok. Donner à un itinérant qui lave le pare-brise de son auto, non. « Les pauvres, je veux les aider, mais ça me prend un intermédiaire habillé propre. »

Photo René Baillargeon/Agence QMI

On a jasé de parentalité aussi, avec succès. Humoriste anglophone ontarienne convertie au français, Rachelle Élie a exprimé sans retenue son plaisir de voir ses enfants adultes quitter enfin le nid familial, tandis que le duo Katherine Levac/Phil Roy, eux, ont raconté les désagréments de leur vie de nouveaux parents.

Photo René Baillargeon/Agence QMI

De son côté, Jessica Chartrand n’a pas obtenu les plus grands éclats de rire à son premier gala en carrière, mais son monologue sur son homosexualité et ses visites chez son psy, avec qui elle avait un si grand écart d’âge que « la moitié des punitions que ses parents lui ont donné sont dans le code criminel », laisse présager un futur intéressant.

Festival des ovations

En incluant Laurent Paquin, cinq humoristes ont récolté des ovations. Certes, le public des galas ComediHa ! est connu pour sa générosité, mais mercredi, elles étaient toutes méritées.

Il faisait d’ailleurs bon de voir un autre vétéran, Sylvain Larocque, quitter la scène sur une ovation après avoir fait preuve d’une belle autodérision en se moquant de son physique.

Photo René Baillargeon/Agence QMI

En seconde partie, coup sur coup, Eddy King, le nouveau-venu Tommy Néron et Billy Tellier ont aussi soulevé la foule.

Le premier s’est désolé de devoir payer 150 $ à un psychologue pour sa fille qui se fait intimider à l’école. Cet argent, a estimé avec sarcasme ce nostalgique d’une époque plus brutale, aurait été mieux investi pour payer quelqu’un pour battre l’intimidateur.

Après Sam Vigneault mardi, Tommy Néron a été le second comique de la relève à faire sa marque depuis le début du festival, lui en évoquant dans un style bien à lui à quel point il déteste partager sa nourriture. Demandez-lui rein, mais pas une bouchée de son hamburger.

Enfin, l’impayable Billy Tellier a été le clou de la soirée avec ses observations sur les chicanes de couple lors d’un numéro où sa gestuelle a aussi bien fait le travail que ses lignes désopilantes.