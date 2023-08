Grands Feux Loto-Québec: mettre le feu au fleuve

Depuis un peu plus de 10 ans, une entreprise maritime de Québec permet à un maximum de personnes dans la capitale, comme à Lévis, d’assister aux Grands Feux Loto-Québec.

«Les organisateurs des Grands Feux ont décidé de déménager l’évènement de la chute Montmorency au fleuve Saint-Laurent il y a de cela plusieurs années, constate le directeur des affaires publiques et corporatives du Groupe Océan, Philippe Filion. C’est nous qui devons nous assurer que tout va bien se dérouler sur les eaux depuis six ans.»

Pour ce faire, deux bateaux-remorqueurs s’accrochent à chacune des extrémités d’une vaste barge de 450 mètres carrés et transportent l’imposante structure métallique et les centaines de kilos de feux d’artifice nécessaires pour le spectacle au milieu du fleuve.

Ballet

C’est une fois bien installés au centre du cours d’eau, à une distance égale d’environ 500 mètres de la place des Canotiers et du quai Paquet, que les pilotes de navires amorcent un ballet de près de trois heures.

Photo fournie par Groupe Océan

«Tout au long des préparatifs et de la représentation, les remorqueurs exercent une tension constante sur la barge pour éviter qu’elle ne dérive. C’est loin d’être simple, parce qu’il faut composer avec les marées, le courant et la circulation maritime. Ça demande une bonne communication et une capacité à effectuer les bonnes manœuvres au bon moment», poursuit M. Filion.

Risques multiples

Le directeur des affaires publiques de Groupe Océan soutient que ceux qui manœuvrent sur les eaux du Saint-Laurent doivent aussi rester attentifs, car ce sont eux qui doivent intervenir en cas d’incendie sur la barge.

«Ce n’est jamais arrivé, parce que les Grands Feux font affaire avec les meilleurs artificiers aux Québec et il y en a toujours deux qui restent sur l’eau pendant le spectacle pour assurer l’allumage. Ils ne peuvent pas, non plus, faire de mouvements trop brusques, pour éviter que le matériel pyrotechnique soit endommagé ou crée une situation de danger.»

À noter: la soirée québécoise des Grands Feux Loto-Québec annulée en raison de la pluie, mardi, aura lieu jeudi soir dès 20h30 sur la place des Canotiers et au quai Paquet, à Québec et à Lévis respectivement.