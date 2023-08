Intégrer l’immigration ou se désintégrer? Là est la question!

Intégrer l’immigration ou se désintégrer en se faisant rejeter par elle: ne voilà-t-il pas les termes du combat pour la survie de notre peuple sans pays dans l’océan anglohispanophone de l’Amérique du Nord?

Le «Être ou ne pas être» de Shakespeare, si on le traduit dans notre réalité nationale depuis au moins deux siècles et demi, c’est «Intégrer ou se désintégrer».

Prenons la commissaire scolaire Sophie De Vito. Cette défenderesse du droit des anglophones tellement bafoués expliquait les anicroches du REM par le fait que des francophones s’en sont occupés.

Cette femme est-elle parente avec le garagiste et hôtelier Tony de Vito? Aucune idée! Mais son nom m’évoque ce De Vito, sympathique et généreux, mais qui vomissait sur le Québec, exécrait René Lévesque, maudissait la loi 101, etc.

Un pan important de la communauté italienne de Montréal s’est assimilé au bloc anglophone et est devenu férocement pro-Canadian et pro-English. Pourquoi? Parce qu’on ne l’a pas intégré!

Affront à la dignité

Au même moment, un professeur du Cégep de Concordia (car il s’agit au fond d’un gros «sidjep» surfinancé par Québec) roule notre langue dans la fange.

Gad Saad, un Libanais d’origine chez nous depuis des décennies, affirme que l’accent québécois est un «affront à la dignité humaine». Aurait-il eu cette vision hautaine s’il avait enseigné en français chez nous? Probablement pas, mais on ne l’a pas intégré.

Morts-vivants

Les morts-vivants (nous) ont-ils réagi à ces insultes? À peine. Des tapes sur les doigts. A-t-on vu les hauts gradés de la CAQ se lever? Non. Les nationaleux sont des fauves dégriffés!

Que ce soit les «burkinis» dans les piscines que nul n’ose décrier (car c’est une tenue permise par la Charte) ou ces menus unilingues anglais que l’on donne spontanément à quiconque semble étranger à l’Oeufrier de Verdun (comme si l’anglais s’imposait pour eux), la machine à intégrer du Québec est détraquée.