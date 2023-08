Le Mouvement Desjardins rebondit et hausse ses excédents au deuxième trimestre

Après un début d’année marqué par un recul de ses excédents, le Mouvement Desjardins affiche des résultats à la hausse au deuxième trimestre.

Les excédents avant ristournes aux membres ont atteint 553 M$ pour la période de trois mois se terminant le 30 juin, en hausse de 515 M$ comparativement à la même période en 2022.

L’organisation attribue principalement la performance aux activités d’assurance, dont la croissance a atteint les 424 M$, après avoir été plombée par l’augmentation marquée des taux d’intérêt dans la dernière moitié de 2022.

La provision pour ristournes atteint 109 M$, une somme équivalente au deuxième trimestre de 2022, et les commandites, dons et bourses se chiffrent à 37 M$.

Pour le président et chef de la direction du Mouvement Desjardins, Guy Cormier, il s’agit là de «solides résultats». Il ajoute que l’organisation continue d’investir dans les technologies et la sécurité pour gagner en efficacité et en simplicité.

Les prêts rapportent davantage

Les excédents avant ristournes aux membres atteignent 895 M$ au premier semestre de 2023, en hausse de 406 M$ par rapport à la même période en 2022. Le revenu net total est de 5,906 milliards $, en hausse de 980 M$, ou 19,9%.

La hausse des taux d’intérêt augmente le rendement moyen des prêts hypothécaires et des prêts aux entreprises. Le volume d’affaires des activités de paiement par cartes de crédit grossit aussi.

En revanche, les activités d’assurance affichent une baisse de 23,4% en comparaison avec le premier semestre de 2022. La hausse du coût moyen des réclamations dans le secteur automobile et l’augmentation des vols de voitures sont en cause.