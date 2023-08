«Le Roi singe»: Sympathique, à défaut d’être inventif

Avec un doublage assuré par BD Wong et Stephanie Hsu, ce film d’animation de Netflix est en partie fait à Montréal.

Produit par Pearl Studios, une compagnie chinoise, Le Roi singe suit le personnage du même nom (doublé par Jimmy O. Yang dans la version originale) alors qu’il souhaite devenir immortel. Cette quête, adaptée librement des aventures du Roi des singes que l’on trouve dans le roman La Pérégrination vers l'Ouest s’adresse aux enfants à partir de six ou sept ans environ.

Considérablement retravaillées pour satisfaire un public jeune et désormais friand d’action et d’émotions, l’histoire du Roi singe incorpore donc des éléments déjà vus dans bon nombre de productions animées comme Kung Fu Panda. On y trouve donc un héros mal aimé qui, afin de se rebeller et de se faire remarquer, dérobe le bâton du Roi dragon. Mais aucun de ses exploits ne satisfait le Vieux singe (voix de James Si) qui lui ordonne alors de vaincre 100 démons. Accompagné de la petite Lin (voix de Jolie Hoang-Rappaport), le Roi singe remettra son sort entre les mains du Bouddha (voix de BD Wong) au terme d’aventures épiques et menées tambour battant.

Car le rythme de Le Roi singe est sans aucun doute tout ce qu’il y a de plus moderne et trépidant, à tel point qu’on perd parfois de vue le but de cette quête tourbillonnante. Évidemment, les clins d’œil aux films tels que Crazy Kung-Fu amuseront les adultes tandis que les enfants seront sensibles au besoin de validation et de reconnaissance du héros, ainsi qu’au développement de sa relation avec Lin.

Certains visuels de Le Roi singe ont été réalisés par les studios Reel FX de Montréal et à ce chapitre, le long métrage d’animation coloré et vibrant ne s’éloigne pas, non plus, des productions habituelles, sans pour autant parvenir au niveau poétique d’un Raya et le dernier dragon.

Note : 3 sur 5

Le Roi singe est présenté en salle dès le 11 août, puis sur Netflix dès le 18 août.