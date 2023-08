Les Nord-Coréens sommés de protéger les effigies des Kim pendant la tempête

Les Nord-Coréens doivent à tout prix protéger les effigies de la dynastie Kim de la tempête Khanun, qui a touché terre dans la péninsule jeudi, a annoncé le journal officiel de la Corée du Nord.

La «principale priorité» des Nord-Coréens doit être «d'assurer la sécurité» des portraits de la dynastie des Kim, de même que des statues, des mosaïques, des peintures murales et des autres monuments à leur gloire, a publié le Rodong Sinmun jeudi.

La tempête tropicale Khanun, qui a soufflé au Japon avant d'arriver dans la péninsule coréenne, a atteint la Corée du Nord tôt vendredi, après avoir provoqué de fortes pluies chez sa voisine du Sud.

Pyongyang met un point d'honneur à protéger les effigies de la dynastie des Kim. Les portraits de Kim Jong-un, de son père Kim Jong-il et de son grand-père Kim Il Sung, le fondateur de la Corée du Nord, sont présents dans toutes les maisons et bureaux du pays.

Les catastrophes naturelles ont généralement des conséquences plus importantes qu'ailleurs en Corée du Nord, pays reclus et pauvre. Ses infrastructures sont fragiles et la déforestation de son territoire a créé un terrain propice aux inondations.

L'agence d'État KCNA a affirmé jeudi que «tous les secteurs et toutes les unités» du pays étaient en train de «mener une campagne dynamique pour faire face à un climat anormal désastreux».

«Des alertes aux vents forts, aux déluges, aux raz-de-marée et des alertes maritimes ont été lancées», a ajouté KCNA, précisant que la protection des récoltes contre le typhon était l'une des priorités.

Des centaines de milliers de personnes sont mortes de la famine en Corée du Nord au milieu des années 1990, certaines estimations parlant même de millions.

Le Parti des travailleurs au pouvoir a tenu une réunion en février pour s'attaquer aux pénuries de nourriture et aux problèmes du secteur agricole.

Selon le Rodong Sinmun, les fonctionnaires du régime ont été appelés à s'assurer que la production globale du pays ne soit pas affectée par des «désastres naturels», dont les typhons.