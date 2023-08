Lightning: «Nous avons l’intention d’aller loin»

N’en déplaise à ses rivaux de la section Atlantique de la Ligue nationale de hockey, le Lightning de Tampa Bay demeure bien équipé pour aller à la guerre et causer des dégâts sur son passage la saison prochaine.

Même si la troupe de l’entraîneur-chef Jon Cooper a craqué devant les Maple Leafs de Toronto au premier tour des séries 2023, il ne faut pas croire qu’elle déposera les armes facilement au cours de la campagne à venir, prévient le vétéran Anthony Cirelli. Après tout, la formation floridienne mise toujours sur les Andrei Vasilevskiy, Nikita Kucherov, Steven Stamkos, Brayden Point et Victor Hedman. Son expérience des récentes années, marquée par deux coupes Stanley d’affilée (2020 et 2021) et trois présences en finale de suite, devrait également aider.

«Au cours de cette période, nous avons disputé beaucoup de matchs, mais ce n’est pas réellement une excuse. Nous avons l’intention d’aller loin encore une fois», a commenté récemment l’attaquant au site NHL.com, quand il fut rencontré au Sobeys Stadium de Toronto, où se déroule le volet masculin de l’Omnium Banque Nationale de tennis. «Certes, c’est un été un peu long, donc cela donne la chance aux gars de se reposer, d’aller au gymnase et de travailler des aspects qu’ils n’ont pu améliorer auparavant.»

«On ne veut jamais perdre, sauf que c’est bien de bénéficier de temps supplémentaire afin de se préparer pour la saison qui s’en vient.»

Un défi

Cirelli est conscient que le Lightning représente toujours une cible à abattre dans l’Association de l’Est. Si l’équipe a excellé dans les années précédentes, c’est notamment grâce au travail du directeur général Julien BriseBois, qui est d’ailleurs demeuré actif. S’il a perdu entre autres Corey Perry et Alex Killorn, il a mis la main sur Conor Sheary.

«C’est triste de perdre des éléments et ça reste la réalité des affaires. Des trucs du genre surviennent, mais nous demeurons en contrôle. Julien a embauché des joueurs comme Sheary et ça ne nuira pas. Des gars arrivent et d’autres s’en vont. Ça fait partie du sport. La direction a effectué un bon travail pour remplacer ceux qui sont partis», a évalué Cirelli.

En 2022-2023, Tampa Bay a pris le troisième rang de l’Atlantique avec 98 points, avant de baisser pavillon en six rencontres devant les Leafs.