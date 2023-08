Michael Sabia, Gentilly-2 et l’industrie ontarienne du nucléaire

Il faut être bien naïf pour penser que Michael Sabia n’a pas déjà une idée assez exacte du prix que coûterait la réouverture de la centrale nucléaire de Gentilly-2. La centrale est à ce point désaffectée et l’expertise autour d’elle est à ce point dispersée que la rouvrir coûterait extrêmement cher et que cette réouverture prendrait autant de temps que la construction d’un nouveau barrage.

En plus, les technologies nucléaires génèrent des déchets radioactifs dangereux dont il est coûteux de se débarrasser, et l’accident de Fukushima survenu en 2011 au Japon, juste avant que la décision de fermer Gentilly-2 soit prise, montre que les technologies nucléaires comportent un niveau de risque plus élevé que les autres sources d’électricité.

Il vaudrait donc mieux que le Québec s’abstienne de retourner à l’énergie nucléaire.

Pourquoi Sabia laisse-t-il donc couler publiquement qu’il a demandé une étude sur la faisabilité de la réouverture de Gentilly-2?

De nouvelles centrales nucléaires

La réponse la plus probable à cette question est qu’il pave la voie à l’ouverture de plusieurs autres centrales nucléaires au Québec.

Or, l’industrie nucléaire au Canada est entre les mains de compagnies ontariennes. Et Michael Sabia est un Ontarien.

M. Sabia pourrait plaider en faveur de la construction de centrales nucléaires privées.

Pont d’or aux entreprises ontariennes

En d’autres termes, Michael Sabia pourrait être en train de construire un pont d’or aux entreprises nucléaires ontariennes pour qu’elles concurrencent les entreprises québécoises qui œuvrent autour de la génération d’électricité au Québec.

Le domaine de l’électricité au Québec est une des pierres d’assise de l’économie de la province.

Cette inquiétude est-elle exagérée? Peut-être.

Mais étant donné l’importance fondamentale du secteur de l’énergie, il est essentiel d’exercer la plus grande vigilance devant les projets de M. Sabia.

Grâce aux bons soins de M. Sabia, à long terme le REM coûtera aux contribuables québécois trois fois plus cher qu’il aurait dû. Il ne faudrait pas que la même chose arrive avec l’électricité.