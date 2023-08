Pro-Am Gagné-Bergeron: Samuel Montembeault rassuré par Kent Hughes

Samuel Montembeault n’a pas à s’inquiéter pour son poste à Montréal. Kent Hughes s’est chargé de rassurer son gardien après la transaction surprise qui a amené Casey DeSmith à Montréal.

• À lire aussi: «Patrice, Patrice, Patrice!»: Bergeron accueilli en héros au Centre Vidéotron

• À lire aussi: La LHJMQ serre la vis avec les bagarreurs

• À lire aussi: CH: ces équipes pourraient accueillir Jeff Petry

Le Canadien en a étonné plus d’un la semaine dernière quand il a participé à l’échange qui a envoyé Erik Karlsson à Pittsburgh. La transaction fait en sorte que le Tricolore se retrouve maintenant avec quatre hommes masqués ayant des contrats à un volet dans la Ligue nationale, en incluant Jake Allen et Cayden Primeau.

Montembeault peut toutefois dormir sur ces deux oreilles selon ce qu’il a raconté aux journalistes, avant de prendre part au Pro-Am Gagné-Bergeron, jeudi soir, au Centre Vidéotron.

« Kent a été super correct. Pratiquement aussitôt que l’échange a été fini il a parlé avec mon agent pour lui dire de pas m’inquiéter C’est le fun qu’il ait pris le temps de faire ça », a raconté Montembeault, qui a déjà côtoyé DeSmith par le passé.

Surprise

Le gardien du CH n’était seul de son camp puisque David Savard, Jordan Harris et Kaiden Guhle étaient de la partie pour cet événement caritatif.

Invité à commenter la transaction qui a aussi ramené Jeff Petry dans la métropole, les trois défenseurs se sont dit surpris.

Photo Agence QMI, Pascal Huot

« Je ne m’y attendais vraiment pas. [...] Je suis content de le revoir. Mais qui sait ce qui va arriver. J’essaie de ne pas y penser. Il est un membre du Canadien de Montréal pour le moment », a statué Guhle,

« On est tous dans le même bateau. On ne sait pas s’il va arriver quelque chose d’autre de cet échange-là », a ajouté le vétéran David Savard.

« En même temps, on a perdu [Joel] Edmundson aussi donc s’il commence l’année avec nous je pense que c’est une bonne présence comme vétéran. C’est sûr que ça a fini un peu bizarre, mais je pense que dès fois un nouveau départ là-bas et revenir ici la vision va être différente. »

Élever leur jeu d’un cran

D’ailleurs, le départ d’Edmundson vers Washington laissera aussi un grand vide au sein de la brigade défensive, croit Kaiden Guhle. Le vétéran défenseur qui a disputé trois saisons pour le Canadien « était une pièce importante du succès des jeunes joueurs. Nous allons nous ennuyer de lui. »

Son départ forcera les défenseurs à élever leur jeu d’un cran, croit Guhle, à commencer par lui. « Moi et tous les autres jeunes devront monter notre jeu d’une coche. Je pense que nous sommes tous prêts à le faire. Nous sommes affamés. »

Photo Agence QMI, Pascal Huot

Son coéquipier Jordan Harris a rappelé le travail colossal qu’effectuait Edmundson à la ligne bleue. Il voit son départ comme une opportunité de montrer qu’il peut en faire plus pour l’équipe.

« C’est une grosse perte, c’est certain. Il avait beaucoup de temps de glace. Il va nous manquer dans le vestiaire », a dit Harris, qui a vanté au passage les talents de DJ de son ancien coéquipier.

Lafrenière confiant de signer un contrat bientôt

Photo d’archives, Martin Chevalier

Même s’il n’a toujours pas de contrat en vue de la prochaine saison, Alexis Lafrenière ne se formalise pas de la situation et demeure confiant d’en venir à une entente très bientôt avec les Rangers de New York.

« Oui, ça s’en vient. Mon agent et les Rangers sont en discussion et j’espère que ça va se régler dans les prochaines semaines. J’adore jouer là-bas, ce serait super cool de continuer », a souhaité le tout premier choix du repêchage de 2020.

Le joueur âgé de 21 ans n’a pas semblé inquiet par la situation. La jeune vedette des Ducks d’Anaheim, Trevor Zegras, est dans la même situation que lui.

« C’est ça la Ligue nationale. Il faut être patient des fois ça prend un peu plus de temps. J’ai vraiment hâte de resigner. »

Une acquisition qui fait sourire

Photo d’archives, Martin Chevalier

Ce n’est pas tous les jours qu’on peut avoir un nouveau coéquipier à la ligne bleue qui peut marquer 100 points par saison. Le défenseur des Penguins de Pittsburgh Pierre-Olivier Joseph le sait bien et se dit ravi de l’arrivée d’Erik Karlsson dans l’équipe.

« Quand t’as un joueur comme ça qui arrive dans ton équipe je pense que ça met un sourire à tout le monde. Un joueur dynamique comme ça [qui arrive] après une saison extraordinaire comme ça, c’est sûr qu’en étant jeune on est excité », a lancé le défenseur de 24 ans à propos de Karlsson qui a inscrit 101 points la saison dernière.

L’arrivée du prolifique Suédois va « solidifier beaucoup notre défensive » et amener « beaucoup d’offensive aussi », a analysé Joseph.

« On est vraiment choyé de l’avoir. Je vais apprendre de lui. Je veux voir cette belle expérience qu’il a acquise dans sa carrière. D’être jeune et d’avoir ce joueur-là en avant de moi c’est merveilleux, je ne pourrais pas être plus content. »