Paris sportifs: les meilleures offres de vendredi sur Mise-o-jeu +

Voici trois offres de paris sportifs disponibles sur le site Mise-o-jeu + pour la journée du vendredi 11 août qui valent le détour.

Football : Alouettes de Montréal c. Roughriders de la Saskatchewan

Photo Martin Chevalier

Comme les Alouettes, les Roughriders n’ont été en mesure d’inscrire plus de 30 points qu’une seule fois cette saison. Lorsqu’ils l’emportent, c’est souvent grâce à de belles performances défensives. Les deux équipes ont en commun qu’elles pourraient devoir disputer la rencontre de vendredi sans leur quart-arrière numéro 1. Les «Riders» sont privés de Trevor Harris depuis sa terrifiante blessure du milieu du mois de juillet. Pour les Moineaux, Cody Fajardo saura avant la rencontre s’il est en mesure d’entrer dans la mêlée. Avec l’absence du porteur de ballon étoile William Stanback, Montréal s’attend à ce que les unités spéciales jouent un rôle accru.

Prédiction : Total de moins de 44,5 points – 1,90

Soccer : Suède c. Japon

AFP

De la façon dont ces deux équipes ont joué jusqu’à maintenant, il pourrait s’agir d’une finale avant l’heure. Les Japonaises sont les seules de cette Coupe du monde de soccer féminin à avoir remporté tous leurs duels en temps réglementaire. Elles ont notamment écarté l’Espagne en phase de groupes et la Norvège en éliminatoires. Les Suédoises ont causé une onde de choc en mettant fin au parcours des États-Unis au bout d’une séance de tirs de barrage, dimanche dernier, et seront gonflées à bloc. Le pays européen est un habitué des quarts de finale de cette compétition, mais le Japon semble plus solide que jamais. Il a déjà inscrit 14 buts et n’en a accordé qu’un en quatre duels.

Prédiction : Victoire du Japon - 2,25

Baseball : Brewers de Milwaukee c. White Sox de Chicago

Getty Images via AFP

Les White Sox de Chicago connaissent une saison plutôt difficile et ils ont échangé des morceaux importants avant la dernière date limite des transactions. Il s’agit des lanceurs partant Lance Lynn et Lucas Giolito. L’équipe de la Ville des vents a amassé trois victoires à ses quatre derniers duels et elle a également remporté sa dernière série contre les Yankees de New York. La formation de l’Illinois a d'ailleurs facilement vaincu les Bombardiers du Bronx par un pointage de 9 à 2 mercredi. Ils affrontent les Brewers de Milwaukee qui occupent le premier rang de la section Centrale dans la Ligue nationale. Cependant, l’équipe du Wisconsin a joué pour .500 à ses dix derniers matchs.

Prédiction : Victoire des White Sox de Chicago - 2,45