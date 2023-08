Poème d’amour pour ma mère

Ma mère a été le premier amour de ma vie. Dès ma naissance, elle m’a nourrie, bercée, consolée. La chaleur de son corps m’a réchauffée. Ses bras pleins de douceur ont été ma sécurité. Mes premiers gazouillis ont été pour elle. Mes premiers sourires ont réveillé notre complicité.

Vers elle, j’ai fait mes premiers pas. Je voulais lui parler, lui exprimer la joie qu’elle soit ma mère. Pour la faire rire, j’ai fait toutes sortes de mimiques. Pour lui faire plaisir, j’ai créé des dessins, écrit des scénarios. Pour qu’elle me remarque, j’ai réussi à l’école.

Ses cheveux étaient si doux à caresser. J’aimais me blottir à côté d’elle. Sentir les battements de son cœur qui se fusionnaient aux miens. Séduisante, parfois frivole, je la regardais badiner. J’admirais son élégance, sans artifice. Je voulais lui ressembler.

Dans les moments difficiles, je l’ai consolée. J’admirais son courage, je voulais tant qu’elle soit heureuse. Jusqu’à la fin, je lui ai tenu la main. Je l’ai remerciée qu’elle soit ma mère. Encore aujourd’hui, le besoin de sa présence est toujours vivant.

Diane Grenier

N’ayant pu me servir de votre lettre pour la fête des Mères puisqu’une autre missive du même type l’avait précédée, je me suis permis de la garder en réserve pour plus tard. Qui a d’ailleurs décrété que les mères n’avaient qu’un seul jour pour être célébrées ?