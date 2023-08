Présumément laissé à l’abandon par des alpinistes, il meurt tout près du sommet du K2

Un alpiniste pakistanais est décédé après que d’autres aventuriers tentant de compléter l’ascension du K2, en Asie, eurent poursuivi leur parcours pendant qu’il gisait sur la neige de la montagne.

Mohammad Hassan, 27 ans, se trouvait à seulement 1300 pi du sommet du K2 et d’ainsi compléter la totalité des 28 300 pi de sa périlleuse mission. Cependant, une avalanche l’a projeté par-dessus le rebord et il a subi des blessures importantes causant sa mort. Or, des images montrant des congénères ont créé un fort émoi au sein de la communauté de l’alpinisme.

Comme le quotidien «Daily Mail» l’a rapporté mercredi, photos de drones à l’appui, les alpinistes en question ont contourné Hassan au péril de leur vie afin de poursuivre leur chemin sur la neige. La même source a avancé qu’une seule personne a en fait tenté de le maintenir conscient avant son décès. Aucune opération de sauvetage n’a été effectuée non plus. Le désir de continuer à relever le défi au lieu de prêter main-forte au malheureux a-t-il été plus fort chez certains?

«C’était une course au sommet chaudement disputée et compétitive. Ce qui s’est passé là est scandaleux, a déclaré au journal néerlandais «De Telegraaf» Wilhelm Steindl, un grimpeur qui a également pris part à l’expédition, mais qui a rebroussé chemin plus tôt en raison des conditions dangereuses.

«Une personne vivante est laissée derrière pour que des records soient fracassés. Il aurait fallu seulement trois ou quatre individus pour le sauver. J’ai vu ça et j’aurais monté pour aider ce pauvre homme. [...] Il a été traité comme un citoyen de deuxième ordre.»

Le revers de la médaille

Depuis, l’équipe de Kristin Harila, qui est devenue la plus rapide à grimper tous les sommets de 8000 mètres et plus de la planète, a été visée par les critiques. Sauf que la femme de 37 ans a tenu à se défendre, déclarant avoir tout fait en son possible pour sauver Hassan. Déjà que les lieux inhospitaliers n’aident pas, entre autres avec la raréfaction de l’air obligeant le port de masques à oxygène, selon eux, les moyens pour sauver quelqu’un sur place demeurent limités.

AFP

«Prétendre que nous n’avons rien fait pour l’aider n’est simplement pas vrai. Nous avons essayé de le transporter durant une heure et quart. Mon caméraman est ensuite demeuré là pendant une autre heure. En aucun moment il est resté seul, a justifié Harila au journal «The Telegraph». Étant donné les conditions, il est difficile de voir comment il aurait pu être sauvé. Il a chuté à l’endroit probablement le plus périlleux de la montagne, où les possibilités de ramener quelqu’un sont limitées par l’étroitesse du sentier et les conditions de neige défavorables.»

Avec une altitude de 8611 m, le K2 représente le deuxième plus haut sommet du monde, derrière l’Everest. La Norvégienne Harila a terminé l’ascension de 14 montagnes de 8000 m ou plus en trois mois, soit 92 jours.