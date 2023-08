Québec va célébrer avec Barbada

Pour sa 19e présentation, la Fête Arc-en-ciel de Québec va célébrer la diversité avec la drag queen Barbada, désormais célèbre depuis une controverse au printemps dernier.

Ciblée par un mouvement protestataire en avril, le débat sur l’heure du conte aux enfants avait incité les députés à adopter à l’unanimité une motion qui « déplore la montée des propos haineux et discriminatoires envers les personnes de la communauté LGBTQI2S+ dans la sphère publique ».

Plongeant dans l’ère post-pandémie en 2022, l’événement affirme avoir accueilli 72 000 visiteurs sur près d’une semaine d’activités.

Des spectacles

« On s’attend à avoir le même nombre de personnes avec une formule similaire sur cinq jours et de gros spectacles. Ça reste très festif », explique Nicolas Caron, responsable des communications à l'Alliance Arc-en-ciel de Québec, organisateur de l’événement.

Le spectacle d'ouverture à Place d’Youville se fera avec quelques célébrités québécoises connues du grand public, notamment Joël Legendre, Nathalie Simard, Véronique Claveau et Brigitte Boisjoli.

Le 2 septembre, Bardaba de Barbades sera au Palais Montcalm à 10 h pour lire des histoires « colorées, touchantes et drôles» qui traitent d’ouverture, d’acceptation et d’estime de soi aux jeunes de 3 à 8 ans.

Barbada en demande

« On est content de l’avoir. C’est une artiste très sollicitée actuellement. L'Alliance Arc-en-ciel est très sensible à ce qui s’est produit au printemps. C’est important que l’art de la drag s’exprime sous toutes ses formes. Les enfants sont capables de comprendre que ce sont des artistes costumés comme Barbada l’explique bien. »

En soirée, après un DJ set de son cru à Place d’Youville, Barbada animera aussi un grand spectacle de drag le samedi, qui devrait attirer une bonne foule avec la présence de la drag queen Soa de Muse, de Drag Race France, une première à la Fête.

Encore la semaine dernière, Barbada a diverti son public à la Grande Bibliothèque de Montréal, où elle a lu ses histoires devant un public de 4 à 84 ans. L’activité destinée aux enfants s’est bien déroulée, sous la présence plutôt discrète d’agents de sécurité. Depuis quelques semaines, son horaire est très chargé.

« Si on a peur, on les laisse gagner. Et il n’est pas question que ça arrive », a-t-elle confié au Journal il y a quelques jours.

Toujours nécessaire

Parmi les incontournables de la Fête Arc-en-ciel, la marche de solidarité aura toujours lieu le dimanche 3 septembre à 13 h.

Près de 20 ans après sa création, la Fête demeure encore très pertinente à Québec même si bien des choses ont évolué, précise l’organisation.

« C’est important de rester visible et d’afficher nos couleurs. Les droits, ce ne sont pas des choses qui sont acquises. Il faut toujours montrer notre solidarité. C’est une façon de détruire certains préjugés », termine M. Caron.

Fête Arc-en-ciel

31 août au 4 septembre 2023

Programmation : fetearcenciel.ca