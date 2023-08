Omnium Banque Nationale: qui est Danielle Collins, l’adversaire de Leylah Fernandez?

Leylah Fernandez aura une adversaire sérieuse devant elle jeudi soir sur le court central à l’Omnium Banque Nationale.

La Lavalloise fera face à Danielle Collins qui connaît jusqu’à maintenant une très bonne semaine à Montréal. Elle jouera cependant un cinquième match en six jours depuis samedi.

L’Américaine de 29 ans est actuellement 48e au classement de la WTA, mais elle occupait le 7e rang il y a à peine un an.

Parmi ses faits d’armes, elle a remporté les tournois de San Jose et de Palerme en 2021 en plus d’être finaliste aux Internationaux d’Australie l’année dernière.

Notons qu’il s’agira d’une première confrontation entre les deux joueuses.

Qualifiée

Le nom de Collins vous dit quelque chose? C’est bien possible puisqu’elle a eu la tête d’une autre Québécoise il y a quelques jours.

C’est elle qui a évincé Eugenie Bouchard au premier tour des qualifications en trois manches de 6-1, 1-6 et 6-1.

Elle a bien failli ne pas aller plus loin parce que son second match des qualifs, contre sa compatriote Emina Bektas, a été autrement plus compliqué comme l’indique le pointage de 7-5, 6(10)-7 et 7-5.

Au premier tour du tableau principal, elle s’est offert l’Ukrainienne Elina Svitolina, 26e joueuse mondiale et demi-finaliste à Wimbledon, en deux manches identiques de 6-2.

Mercredi soir, elle a écarté la 8e raquette au monde, la Grecque Maria Sakkari, qui a été finaliste à Washington il y a quelques jours, en deux manches de 6-4 et 6-2.

Caractère

Il faut d’ailleurs parler de ce match puisque Collins a fait preuve de beaucoup de caractère.

Au moment où elle menait 6-4 et 2-1, Sakkari commençait de son côté à être frustrée. Après un service raté, la Grecque a tapé la balle au sol et celle-ci s’est retrouvée dans la foule.

Même si Sakkari s’est excusée, Collins s’est assuré que l’arbitre ait vu ce qu’il venait de se passer.

Sakkari s’est défendue en disant qu’elle avait frappé la balle au sol et que personne n’avait été atteint. Collins n’a rien voulu entendre.

«Ferme-la, ferme-la», a riposté Collins qui a insisté sur le fait que son adversaire avait presque atteint quelqu’un avec la balle.