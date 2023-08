Ric Flair se sentait comme dans un «coma de cannabis»

Ric Flair pensait bien avoir fait «un coma de cannabis» après avoir fumé avec Mike Tyson il y a plusieurs années.

«J’étais tellement gelé avec Mike un soir dans les Hampton que j’étais dans un coma de cannabis. J’ai même pensé que j’allais mourir», a révélé la légende de la WWE dans le balado «This Past Weekend».

«Ils m'ont ramené dans ma chambre. Je me suis allongé et je n’avais aucune sensation, a raconté Flair. Je n'arrêtais pas de leur demander de me toucher, comme tu le fais quand tu penses être blessé. Les gens me serraient la main. Je leur parlais et ils ne me répondaient pas. J'étais déphasé.»

L’histoire remonte à 2017. L’homme aujourd’hui âgé de 74 ans avait alors été effectivement plongé dans un coma artificiel pendant 30 jours, mais c’était en raison de problèmes aux reins et au cœur.

Ironiquement, Flair et Tyson sont partenaires dans une entreprise qui vend du cannabis.