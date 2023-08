Sophie Nélisse dans la liste des jeunes ayant le plus d’impact à Hollywood

Sophie Nélisse se retrouve dans la prestigieuse liste 2023 des jeunes artistes ayant le plus d’impact à Hollywood du magazine Variety. La comédienne montréalaise y figure en compagnie de sa covedette de Yellowjackets Sophie Thatcher, de Lily-Rose Depp et de Jenna Ortega.

• À lire aussi: [PHOTOS] Ces 7 vedettes québécoises voyageuses nous font rêver!

La série américaine d’horreur Yellowjackets offre «certains des rôles les plus juteux pour les jeunes acteurs du moment», peut-on lire dans la publication qui estime que c’est le duo formé par Sophie Nélisse et Sophie Tatcher qui s’y est le plus démarqué dans la seconde saison. La Québécoise y campe le personnage de la jeune Shauna alors que l’actrice américaine de 22 ans y interprète la jeune et rebelle Natalie.

«Nélisse, 23 ans, aime le fait que le drame sélectionné aux Emmy explore la féminité d’une manière “que nous n’avons pas tendance à voir autant à la télévision”, notant qu’il montre “des côtés qui ne sont pas si jolis, qui ne sont pas parfaits – que les femmes peuvent devenir folles et peuvent être jalouses et faire des choses terribles”», dit Variety au sujet de la comédienne née à Windsor, en Ontario.

AFP

En plus du plateau de la série maintes fois primée et de cette position dans le palmarès Variety, les deux jeunes artistes partagent une vision commune du métier, de la place des femmes dans l’industrie et de la création.

Les deux actrices – qui se préoccupent particulièrement du manque de représentation féminine derrière la caméra – souhaitent écrire et réaliser un jour. On apprend également que Sohie Nélisse a envie de concevoir ses propres projets et qu’elle poursuit les droits d’un livre pour en faire une adaptation à l’écran.

Dévoilée mercredi, la liste des 50 artistes sélectionnés dans le rapport «Young Hollywood Impact» de Variety est composée de jeunes provenant du monde du cinéma, de la télévision, de la musique et du numérique. Ceux-ci ont été choisis pour avoir fait sensation au cours de la dernière année. Ils sont présentés par ordre alphabétique.