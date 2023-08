Omnium Banque Nationale: Iga Swiatek bat la pluie et Karolina Muchova

Iga Swiatek n’a pas battu que Karolina Muchova jeudi, elle a aussi battu les éléments.

Dans une reprise de la finale de Wimbledon, la Polonaise (1re) a de nouveau eu le meilleur sur la Tchèque (17e) par le pointage de 6-1, 4-6 et 6-4.

Les joueuses ont dû passer à travers deux longs délais causés par la pluie, un premier de 3 h 20 et un second de 2 h 50 entre lesquels elles ont pu jouer une la première partie de la troisième manche.

Amorcé à 12 h 30, le match s’est finalement terminé à 21 h 37, ce qui est assez ahurissant.

«Ça n’a pas été facile parce qu’il fallait garder notre énergie alors que nous étions ici depuis 9h. C’est une journée extraordinaire et je ne pense pas avoir déjà vécu ça dans ma carrière», a déclaré la gagnante au terme de la rencontre.

Âprement disputé

N’allez pas croire que Swiatek a dominé la première manche parce qu’elle l’a emporté 6-1.

Tout s’est joué sur deux bris de services lors des quatrième et sixième jeux. Lors de ce dernier, Muchova a sauvé quatre balles de bris, mais l’a quand même échappé.

Les joueuses se sont livré un match très serré avec plusieurs longs échanges ponctués de coups spectaculaires et d’une précision millimétrée.

On se doit d’admirer la nuance dans le jeu de Swiatek qui est autant capable de réaliser un as sur un puissant service de que déposer un amorti en douceur à quelques centimètres du filet.

Lutte acharnée

La seconde manche s’est inscrit dans la même logique, mais a pris sur une séquence étonnante lors de laquelle les joueuses ont disputé quatre parties consécutives où elles ont brisé le service de l’adversaire.

C’est à ce moment que la pluie a commencé à tomber pour la première fois.

Après un arrêt de 3 h 20, elles sont revenues sur le terrain et Swiatek a eu le temps de briser le service de Muchova d’entrée de jeu, puis la pluie a repris et elles sont retournées au vestiaire pendant 2h 50. Et en fin de compte, c’est ce bris qui aura fait la différence dans le match.

Pegula au 3e tour

En lever de rideau, l’Américaine Jessica Pegula (3e) n’a eu aucun mal à écarter Jasmine Paolini (49e) en deux manches de 6-4 et 6-0.

L’Italienne s’est bien battue lors de la première en étant battue par un bris de service, mais Pegula n’en a fait qu’une bouchée lors de la manche suivante.

Notons que Paolini s’est retrouvée au troisième en raison du forfait de son adversaire au tour précédent, Madison Keys.

Dans un autre match, la Russe Darisa Kasatkina (14e) a défait la Tchèque Marie Bouzkova (37e) en deux manches de 6-3 et 6-4.