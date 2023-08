Un mauvais odorat augmente le risque de dépression chez les personnes âgées

Des chercheurs de Johns Hopkins Medicine, aux États-Unis, ont mis en évidence l'existence d'un lien entre la perte de l'odorat et le risque de développer une dépression chez les personnes âgées.

L’étude publiée dans le «Journal of Gerontology: Medical Sciences» révèle que ce trouble sensoriel pourrait être un indicateur de dépression tardive chez les aînés, selon les chercheurs qui ont analysé les données de 2125 personnes âgées de 70 à 73 ans sur une période de 8 ans.

Au début de l’étude, 28 % des sujets présentaient une diminution de l’odorat et 24 % avaient une perte profonde du sens olfactif, connue sous le nom d’anosmie, mais au cours du suivi, 25 % des participants à l’étude ont développé des symptômes dépressifs importants.

Une analyse plus approfondie a révélé que ceux dont l'odorat était diminué au début de l'étude étaient plus susceptibles de souffrir de dépression, alors que les participants ayant un meilleur odorat avaient tendance à être plus jeunes que ceux signalant une hyposmie.

«L'odorat est un moyen important de s'engager dans le monde qui nous entoure, et cette étude montre qu'il peut être un signe avant-coureur de la dépression tardive», a indiqué Vidya Kamath, auteur principal de l’étude, cité par «The Sun».

«La perte de votre odorat influence de nombreux aspects de notre santé et de notre comportement, tels que la détection d'aliments avariés ou de gaz nocifs, et le plaisir de manger», a-t-il analysé.