3 destinations pour pédaler près du fleuve

Choisir le fleuve Saint-Laurent comme compagnon de randonnée, c’est s’émerveiller devant ses paysages, remplir ses poumons de l’air du large et se gorger de son énergie pour continuer sa route. Voici trois destinations où il est possible de pédaler à ses côtés.

La Véloroute des Baleines longe le Saint-Laurent sur 330 km, traversant lacs, rivières, forêts et montagnes de Tadoussac et Sacré-Cœur jusqu’à Baie-Trinité. En pédalant sur l’accotement de la route 138 et des pistes cyclables liant les villages côtiers, les sportifs la découvrent au fil de six circuits, dont les boucles interrives qui permettent de traverser le fleuve en utilisant le service des traversiers vers Rimouski et Matane.

Parmi ceux-ci, le Parcours des baleines se déploie sur 60 km, entre Tadoussac et Les Escoumins, offrant une agréable proximité avec le fleuve. Roulant sur un large accotement pavé répondant aux normes de la Route Verte, suivant un relief plaisant à tous les cyclistes, ceux-ci reviennent toujours émerveillés de leur escapade.

Pour les plus aguerris, le Parcours des panoramas en met plein la vue et présente quelques défis le long de ses 97 km, croisant des lacs, des embouchures de rivières bordées de sable fin et des points de vue grandioses. « La vue du fleuve est très belle, car la route est accrochée à la montagne, on peut parfois y voir passer une baleine ou un rorqual », soutient Denis Villeneuve, directeur général de la Corporation Véloroute des Baleines, qui offre le service de transport des bagages et de la voiture jusqu’au 31 août.

Le Bas-Saint-Laurent

Photo fournie par Mathieu Dupuis

Reconnue pour être en communion avec le fleuve et pour la beauté de ses couchers de soleil, la région du Bas-Saint-Laurent séduit les cyclistes. Le long de la route des Navigateurs parsemée de paysages fabuleux, entre La Pocatière et Sainte-Luce (environ 200 km), ils se laissent guider par le fleuve, s’arrêtant dans les villages pittoresques pour se loger, se sustenter et les visiter. Certains quittent parfois la 132 pour explorer les terres fertiles de la région.

Le circuit des Églantiers au départ de Kamouraska (40 km), le circuit Terre et mer entre Trois-Pistoles et L’Isle-Verte (60 km) et le Grand circuit maritime liant Rimouski et Sainte-Luce (70 km), tous suggérés par Vélo Québec, dévoilent une grande variété de paysages.

Les cyclistes qui pédalent jusqu’au coucher du soleil peuvent admirer le spectacle sous toutes ses couleurs. « En soirée, la marée est descendante, le vent se calme et il est agréable de rouler », affirme Raphaël Delobbe, conseiller en communication et marketing pour Tourisme Bas-Saint-Laurent, inspiré par cette sérénité.

Boucle Corridor du Littoral et Parcours des Anses

Photo tirée de la page Facebook de Tourisme Bas-Saint-Laurent

Au départ du Vieux-Québec, les cyclistes contemplatifs longent le fleuve en empruntant le Corridor du littoral, puis la promenade Samuel-De Champlain, s’arrêtant à la station de la Plage et au quai des Cageux pour profiter du moment et du panorama.

Après avoir fourni quelques efforts supplémentaires pour l’ascension menant au pont de Québec, ils entament la traversée sur deux roues pour rejoindre la rive sud. Roulant sur cette œuvre majeure d’ingénierie, ils s’imprègnent de l’immensité du Saint-Laurent et de sa force pour poursuivre leur randonnée.

De retour sur la terre ferme, les cyclistes gagnent la route du Fleuve et sillonnent le Parcours des Anses tout en contemplant la plus belle vue sur Québec, en admirant les maisons historiques de New Liverpool, en profitant des accès au fleuve et en traversant différents parcs qui verdissent la ville de Lévis jusqu’au traversier. C’est en empruntant ce dernier qu’ils reviennent à leur point de départ et terminent cette boucle de 28 km.