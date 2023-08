Voici 5 spectacles incontournables du Festival de la chanson de Granby

Le Festival international de la chanson de Granby est de retour cette année pour sa 55e édition, alliant nouveautés et grands classiques.

« Chaque année, on essaie de prendre une direction différente, pour attirer et plaire au plus grand nombre possible, tout en gardant nos classiques comme le grand concours Hydro-Québec et les spectacles gratuits sur la grande scène Desjardins », indique Erick-Louis Champagne, directeur de la programmation. « On veut en offrir pour tous les goûts. Chacun peut y trouver son bonheur ! » s’exclame-t-il.

Devant le grand choix d’artistes et de spectacles qui se produiront du 10 au 20 août, Le Journal a demandé à M. Champagne de dresser une liste de cinq incontournables qui, selon lui, valent grandement le détour dans la ville du zoo.

Photo fournie par Avril Franco

1. D’abord, une nouveauté cette année, la fin de semaine country. « C’est deux jours de spectacles, où on retrouve autant les monuments du country comme Paul Daraîche que la nouvelle génération prometteuse. » Mais si quelqu’un devait choisir un des deux soirs, M. Champagne l’invite à assister à la soirée multi-partiste, avec entre autres Léa Jarry et Phil G. Smith, le 12 août, où les fans comme les novices seront servis.

11 et 12 août, cour extérieure du Palace de Granby, 19 h

Photo fournie par Olivier Savoie Campeau

2. La deuxième place revient à l’Acadie. Lisa LeBlanc et deux autres groupes acadiens viendront fêter leur Acadie sur scène. « On voulait faire un clin d’œil au peuple acadien, dont la fête nationale est le 15 août. C’est notre tour de les recevoir, eux qui sont tellement accueillants ! »

19 août au parc Daniel-Johnson, 19 h

Photo fournie par Annie France Noël

Photo fournie par Benoit Paille

3. En troisième, M. Champagne invite la population à venir assister à un ou plusieurs spectacles intimes qui auront lieu au Bar de la Chaufferie, qui peut accueillir environ 70 personnes. On y retrouvera entre autres Salomé Leclerc (15 août) et VioleTT Pi (19 août).

Photo fournie par Camille Gladu Drouin

Du 11 au 19 août au Bar la Chaufferie, 21 h 30

4. De retour cette année, l’incontournable spectacle Jamais trop tôt présentera le produit final de 24 jeunes interprètes âgés de 14 à 17 ans et venus de partout au pays. « Ce n’est vraiment pas un spectacle pour ados. Il y a tellement eu d’étapes à monter ce show-là. C’est souvent ce spectacle-là que les gens me disent wow, je ne m’attendais pas à ce que ce soit si hot ! » Ce spectacle est mis en scène par Andréanne A. Mallette.

13 août au Palace de Granby, 19 h 30

Photo fournie par Catherine Deslauriers

5. Le dernier et non le moindre incontournable est évidemment le Grand concours Hydro-Québec, qui a mis tant d’artistes francophones à l’avant-plan. Ceux-ci reviennent des années plus tard à titre de grand nom dans la programmation, comme Lisa LeBlanc, pour n’en nommer qu’une. « C’est un concours qui permet de rencontrer la prochaine génération de musiciens. » Le grand gagnant sera dévoilé parmi 24 finalistes, le dimanche 20 août, au Palace de Granby, au tournant de quatre demi-finales qui s’échelonneront du 15 au 18 août.

Demi-finales : du 15 au 18 août au Palace de Granby, 19 h 30

Finale : 20 août au Palace de Granby, 19 h 30

Pour voir la programmation complète du Festival international de la chanson de Granby, rendez-vous au www.ficg.qc.ca.