50 ans de mariage

Photo fournie par la famille

Mariés le 11 août 1973 à l’église de Saint-Nicolas (maintenant Lévis), Lorraine Côté et Jean Maheux (photo), de l’arrondissement de Charlesbourg, à Québec, célèbrent aujourd’hui leur 50e anniversaire de mariage. Lorraine fut Duchesse de Cartier et Reine du Carnaval de Québec en 1971. Infirmière retraitée du bloc opératoire du CHUL, elle est une grande sportive de golf, de vélo et de natation parmi ses principales activités. Jean fut président du Carnaval de Québec en 1991. Enseignant retraité de la Commission scolaire des Navigateurs, il pratique aussi le golf et le vélo, mais il ajoute le tennis à ses activités sportives. Les deux se rejoignent aussi lorsque vient le temps de cuisiner et d’apprécier le bon vin. J’espère que Lorraine ne m’en voudra pas trop pour la parution d’aujourd’hui, elle qui voulait célébrer l’événement dans la discrétion.

Dragons c. Dragons

Photo fournie par les Dragons

Voici l’équipe Les Dragons d’Émile (en mémoire d’Émile Poulin, décédé récemment), qui a remporté la Coupe Ryder 2023, version du club de golf La Tempête de Lévis jouée récemment entre les Dragons qui s’étaient séparés en deux groupes distincts. Au bout du compte, l’équipe du capitaine François Lefebvre a disposé de celle du capitaine Michel Léveillé, soit l’autre moitié des Dragons. Sur la photo, Les Dragons d’Émile, dans l’ordre habituel : Léandre Drouin, Yvon Roy, Pierre Tremblay, Éric Houle, Jasmin Gilbert, Michel Fournier, François Lefebvre, Gaétan Allard, Vincent Fréchette et Henri Gélinas.

Un succès qui ne se dément pas

Photo fournie par le Tournoi

Le tournoi de balle Steve Lachance, tenu du 28 au 30 juillet derniers, au terrain de balle de Courville, a connu encore une fois un énorme succès. À preuve, un impressionnant montant de 26 500 $ a été amassé et remis à Steve, qui tient évidemment à remercier du fond du cœur tous les bénévoles, commanditaires, donateurs, joueurs et spectateurs qui ont contribué au grand succès de la présentation 2023. Steve aimerait particulièrement souligner le travail colossal de Suzette Tremblay à la vente de billets pour les tirages. Félicitations aussi à l’équipe Les Roses SML (photo), qui a remporté les honneurs du tournoi.

Anniversaires

Photo tirée du site web NHL.com

Marc Bergevin (photo), ex-directeur général du Canadien de Montréal, maintenant consultant auprès du directeur général des Kings de Los Angeles, Rob Blake, 58 ans... Rocco Ritchie, fils de Madonna et Guy Ritchie, 23 ans... Nathalie Coupal, comédienne et actrice québécoise, 63 ans... Hulk Hogan, ex-lutteur professionnel et acteur américain, 70 ans... Sœur Angèle, animatrice d’émissions de télé sur la cuisine, 85 ans.

Disparus

Photo AFP

Le 11 août 2022 : Anne Heche (photo), 53 ans, actrice américaine (Donnie Brasco, Psycho, Another World), gagnante d’un Emmy (1991)... 2020 : Marcel Adams, 100 ans, l’un des hommes d’affaires les plus riches de la planète, fondateur de Développements Iberville et l’un des pionniers de l’industrie des centres commerciaux au pays... 2020 : Richard Pichette, 68 ans, celui qui a inspiré la naissance de l’entreprise de nettoyage Qualinet en 1986... 2020 : Trini Lopez, 83 ans, chanteur et guitariste américain d’origine mexicaine, très populaire dans les années 1960 et célèbre pour sa version de If I Had a Hammer... 2020 : Sumner Redstone, 97 ans, magnat américain des médias qui a fait de la chaîne de cinémas familiale un empire comprenant CBS et Viacom... 2021 : Guy Lalumière, designer-graphiste, professeur et photographe québécois... 2014 : L’abbé Raymond Gravel, 61 ans, prêtre catholique et homme politique québécois (député bloquiste de Repentigny de 2006 à 2008)... 2014 : Robin Williams, 63 ans, acteur et humoriste américain... 2013 : Raymond Delisle, 70 ans, coureur cycliste français... 2010 : Shirley Thomson, 80 ans, ex-directrice du Conseil des arts du Canada... 2003 : Herb Brooks, 66 ans, entraîneur de hockey... 2000 : Jean Papineau-Couture, 83 ans, compositeur et pédagogue québécois.