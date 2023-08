Aimez-vous vraiment Yvon Deschamps?

C’est paradoxal: en 2023, les humoristes continuent à citer Yvon Deschamps comme modèle.

Pourtant, l’époque n’a jamais été aussi peu «Yvon Deschamps».

La provocation, le deuxième degré, le fait de jouer un personnage qui dit le contraire de ce qu’on pense, bref, tout ce qui caractérisait Deschamps est démodé, décrié, dénoncé et incompris aujourd’hui.

En 2023, on vit une époque anti-Deschamps!

Alors pourquoi les humoristes continuent-ils de se réclamer de lui?

YVON DESCHAMPS, QUESSADONNE?

Dans les pages du Journal, il y a quelques jours, l’humoriste Laurent Paquin (que j’adore) était interviewé par mon collègue Cédric Bélanger.

À la question «Quel humoriste t’inspire le plus et pourquoi?», Paquin a répondu: «Yvon Deschamps reste toujours le modèle à suivre. Je pense que j’ai été beaucoup influencé par lui. C’est un peu comme l’idéal à atteindre. Le piège serait de vouloir faire du Deschamps. Seul Yvon fait du Deschamps, mais on peut s’inspirer de sa droiture, de sa bonté et de son sens de la provocation».

Et je suis certaine que la vaste majorité des humoristes qui foulent les planches aujourd’hui répondraient la même chose.

Pourtant, la marque de commerce de Deschamps est aux antipodes des valeurs de l’époque.

En 2019, Guy Nantel a fait un vox pop pour demander au public «Les humoristes vont-ils trop loin?».

Nantel a piégé les participants en leur lisant des blagues qu’il a attribuées à Mike Ward, à Jean-François Mercier ou à Mariana Mazza, alors que c’était des blagues écrites et jouées sur scène par Yvon Deschamps dans les années 70 et 80. Résultat: les gens étaient choqués, offensés et qualifiaient les gags de «racistes», «antisémites», «inacceptables», «cheap shot», «disgracieux».

«Les humoristes actuels devraient prendre exemple sur Yvon Deschamps», répondaient les gens. Et quand ils ont appris que les gags en question étaient d’Yvon Deschamps, ils n’en revenaient pas.

«Si Yvon Deschamps a été le plus grand monument de notre histoire de l’humour, c’est qu’il a su repousser les limites de l’humour de cette époque-là», affirmait Guy Nantel dans son vox pop.

Voici un des gags d’Yvon Deschamps que Nantel a lus aux personnes piégées:

«Le docteur m’a annoncé que ma fille, c’t’une mentale. J’ai dit à ma fille: "Écoute-moi bien la grosse, là, Papa il sait que t’es laide pis que t’es épaisse. Mais tu devrais être contente. Amanchée comme t’es là, tu peux pas être pire. Tu peux juste t’améliorer".»

À l’époque où Deschamps faisait cette blague, les gens dans la salle comprenaient le deuxième degré. En 2019, et encore pire en 2023, les gens ont perdu le sens du deuxième degré.

Et ce n’est pas seulement les spectateurs, les critiques aussi! Rappelez-vous, plus tôt cette année, le critique du Devoir qui ne comprenait pas que quand Guy Nantel disait qu’il faudrait se débarrasser des vieux, c’était du deuxième degré. Le Devoir a accusé Nantel de faire de l’âgisme, bordel!

Cet été, lors du Gala ultime de Juste pour rire, tout le gratin de l’humour était réuni autour d’Yvon Deschamps. Or, Guy Nantel manquait à l’appel.

Pourtant, s’il y a un humoriste qui fait du Deschamps en 2023, c’est bien lui!

#ÉQUIPEDESCHAMPS

C’est formidable de louanger Deschamps. Mais la meilleure façon de lui rendre hommage, ce serait de faire plus de place à la «méthode Deschamps» dans notre humour.