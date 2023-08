Au secours, aidez-moi!

J’apprécierais votre aide pour résoudre mon problème sans qu’on m’oppose une fin de non-recevoir. Mon mari se rue dans le jardinage dès que le printemps arrive. Depuis qu’il a pris sa retraite, à part la natation et le tennis, c’est la seule activité qu’il pratique avec plaisir. Mais comme c’est un excessif qui ne s’arrête que lorsqu’il touche l’épuisement, chaque année c’est pareil, il exagère et développe des maux de dos et d’épaule qui l’obligeraient normalement à consulter.

Mais comme il a horreur des médecins, il préfère se soigner avec tout ce qu’il trouve en vente libre en pharmacie. Ce qui a pour conséquence qu’à partir du milieu de l’été, je l’entends se plaindre en permanence, sauf quand il prend ses analgésiques dont il fait une consommation exponentielle, ce qui me fait craindre pour les effets secondaires. Comment l’aider sans nuire à mon couple ?

Épouse inquiète

Je m’y connais peu en médecine, mais d’après les spécialistes, il semblerait que certains sports, ainsi que le jardinage, peuvent entraîner des blessures articulaires douloureuses et interminables à guérir, et qu’au-delà des analgésiques, il existe des soins plus spécifiques pour les soigner. Le mieux serait de consulter votre médecin.