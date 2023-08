Blue Jays : Alek Manoah retourne dans les mineures

Pour une deuxième fois cette saison, le finaliste au trophée Cy-Young en 2022 Alek Manoah a été retourné dans les rangs mineurs par les Blue Jays de Toronto, vendredi.

Le lanceur droitier éprouve énormément de difficultés au monticule cette année et ira retrouver sa confiance dans les rangs AAA, à Buffalo. C’est plusieurs crans plus haut que sa dernière rétrogradation, en juin, quand il avait été envoyé dans la Ligue des complexes d’entraînement de la Floride.

À son plus récent départ, jeudi soir contre les Guardians de Cleveland, Manoah a permis quatre points et quatre coups sûrs en autant de manches de travail. Sa moyenne de points mérités est passée à 5,87 et il montre un dossier de 3-9.

Sans l’artilleur de 25 ans, les Jays poursuivront la saison avec une rotation de cinq lanceurs partants. Kevin Gausman, Jose Berrios, Yusei Kikuchi et Hyun-jin Ryu ont effectué du bon travail dernièrement, ce qui permet à Toronto (65-52) d’être bien ancré au troisième rang de la section Est de la Ligue américaine. Ils ont aussi rappelé le droitier Hagen Danner des rangs AAA.

Les hommes de John Schneider affronteront les Cubs de Chicago (59-56) en soirée.