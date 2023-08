Bordel SAAQclic : retour à la normale dans les succursales de la SAAQ

Sans tambour ni trompette, la SAAQ a déclaré vendredi être revenue à normale dans la plupart de ses points de service, six mois après sa difficile transition vers un nouveau portail numérique. La situation demeure toutefois plus compliquée dans la métropole.

Les longues files d’attente de l’hiver dernier sont choses du passé dans la plupart des succursales, assure la société d’État.

Après plusieurs reports d’échéancier, la ministre des Transports Geneviève Guilbault avait finalement annoncé qu’il faudrait attendre jusqu’au 12 août pour en finir avec les effets négatifs du passage au système SAAQclic.

«Je peux maintenant [vous] confirmer que nous sommes revenus à la normale sur la base des éléments suivants», affirme aujourd’hui le porte-parole de la société d’État, Gino Desrosier.

Ainsi, le délai pour un rendez-vous est de 10 jours ou moins, alors que la cible de la SAAQ est de 20 jours.

Les clients en succursale, eux, sont vus en 30 minutes ou moins dans 80 % des cas.

Le nombre d’appels téléphoniques est revenu au niveau de l’an dernier, tandis que les courriels, deux fois plus nombreux qu’à pareil date il y a un an, sont traités dans un délai de deux jours.

Captures d’écran

Difficultés à Montréal

La situation est toutefois plus difficile dans la métropole, où près de 50% des clients obtiennent un rendez-vous dans un délai de moins de 20 jours, l’autre moitié, devant patienter environ 30 jours.

Le nombre de clients vus en 30 minutes ou moins tombe également à 62 %, en deçà de la moyenne québécoise.

«Nous continuons de travailler pour améliorer le service dans cette région», assure Gino Desrosiers.

Test cet automne

Au cabinet de la ministre Guilbault, on dit constater «avec satisfaction que la situation continue de s’améliorer à la SAAQ et que dans très grande majorité des points de service, les délais pour obtenir un rendez-vous et pour être servis sont revenus à un niveau normal», malgré les retards dans la métropole.

La période qui vient, avec le remisage de certains véhicules pour l’automne, constituera un test pour la SAAQ. Au printemps dernier, la sortie des motos et autres véhicules pour la belle saison avait causé un afflux de demandes dans les succursales.

Mesure en vigueur

Afin de se donner un peu de répit, la SAAQ a annoncé plus tôt cet été qu’elle réutilisera les photos déjà au dossier lors du renouvellement du permis de conduire jusqu’à la fin de l’année.

Cela représente 260 000 permis qui seront renouvelés entre le 1er juin et le 31 décembre sans visite dans les locaux de la SAAQ.

Les personnes qui possèdent un permis de conduire étranger et qui se sont établis au Québec entre le 1er janvier et le 28 août, auront pour leur continuer de conduire au Québec pendant une période de 9 mois, contre 6 mois habituellement.

Pour sa part, la prolongation des immatriculations temporaires de 10 à 60 jours est terminée.