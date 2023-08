Boxe : Mary Spencer aura son combat revanche

La boxeuse canadienne Mary Spencer tentera de prendre sa revanche sur Femke Hermans à l’occasion d’un combat pour la ceinture vacante de l’IBF chez les 154 lb, le 11 octobre au Cabaret du Casino de Montréal.

La pugiliste de 38 ans a encaissé la défaite à sa dernière sortie, le 16 décembre à Shawinigan. Hermans (16-4-0, 7 K.-O.) l’avait emporté par décision unanime pour mettre la main sur le titre mondial de l’IBO. Cette fois, Spencer (7-1-0, 5 K.-O.) n’a pas l’intention de revivre pareil scénario face à la Belge.

«Je suis très enthousiaste d’avoir cette chance de combattre pour le titre mondial IBF et je dois dire que d’affronter Femke Hermans à nouveau m’apporte une motivation supplémentaire. J’ai confiance et je sais qu’avec le travail accompli au gymnase jusqu’à présent et dans les semaines à venir, je serai la version la mieux préparée de moi-même à la fin de mon camp d’entraînement», a-t-elle affirmé par voie de communiqué de son promoteur Eye of the Tiger Management (EOTTM).

Des changements

Aussi, l’athlète de l’unifolié dit avoir apporté quelques modifications à ses habitudes de travail. D’ailleurs, elle compte sur un nouvel entraîneur, Samuel Décarie-Drolet.

«Chaque jour, je tente d’amener Mary en enfer, car c’est ce que Hermans lui a fait vivre à son dernier combat, a-t-il indiqué. Les entraînements sont difficiles et on repousse sans cesse ses limites. La différence ici, c’est que Mary se sentira comme à la maison lorsque Hermans voudra l’amener en enfer et non seulement elle saura faire face à la musique, mais c’est elle qui mènera la danse.»

Depuis sa victoire en Mauricie, Hermans a défendu son titre IBO à deux reprises par mise hors de combat face à Katarina Vistica et Maria Lindberg.

La carte complète de ce gala sera dévoilée ultérieurement, mais Erik Bazinyan, Wilkens Mathieu et Leïla Beaudoin, notamment, seront de la partie, aux dires d’EOTTM.