Chutes mortelles: 6 Québécois morts à cause d'un balcon ou d'un escalier négligé

Au moins six Québécois sont morts d’une chute de balcon ou d’un escalier de secours en piètre état au cours des dernières années, si bien qu’un survivant invite le gouvernement à être plus sévère auprès des proprios négligents.

«Je ne peux même plus aller aux toilettes seul... Des fois, je me dis que même en enfer, ça serait moins pire. Les gens ne se doutent pas à quel point c’est dangereux des balcons en mauvais état», lâche Yowhan Lauzon, en soupirant.

Pierre-Paul Poulin / Le Journal de Montréal / Agence QMI

La vie de ce père de 48 ans s’est transformée à jamais le 1er juillet 2022. M. Lauzon était assis sur sa galerie, située au deuxième étage, dans l’appartement qu’il louait à Saint-Hyacinthe. Il a ressenti un malaise, s’est levé et a eu le malheur de s’agripper au garde-corps qui a cédé.

«Je suis tombé dans le vide. Ça m’a rendu paraplégique et j’ai perdu l’usage de mes jambes. Je ne peux plus travailler et j’ai perdu mon autonomie. Au moins, j’ai encore ma tête et mes bras», relativise l’homme, qui tente désormais de poursuivre son ancien propriétaire pour plus de 3M$ en raison des dommages subis à cause de son «balcon pourri».

Photo fournie par Lambert Avocats

Chutes fatales pour d’autres

Selon des rapports du coroner que Le Journal a obtenus, au moins six Québécois sont morts dans des drames similaires depuis 2015.

Chaque fois, il s’agissait d’hommes qui ont péri à la suite d’une chute mortelle provoquée par un balcon, un escalier de secours ou un garde-corps problématique.

«Lors de la découverte [du corps], il était au pied de sa galerie avec un morceau de balustrade sur lui. [...] L’examen de la scène effectué par un technicien en identité judiciaire révèle que la balustrade n’était pas fixée solidement», peut-on lire dans le plus récent rapport du Coroner, lié au décès de Barry Allan Nesbitt survenu à La Pêche en septembre 2022.

Photo tirée du site legacy.com

Parmi les six documents consultés, la chute mortelle de deux amis en 2015, à Montréal, est la plus troublante. On apprend que Jimmy Shecanapish et Job Nelson Anthony Guanish n’ont eu aucune chance en tombant de leur balcon de quatre étages dans l’arrondissement de Lachine.

Photo tirée du Facebook de Job Nelson Guanish et de Jimmy Diamond Shecanapish

«Certaines des vis destinées à maintenir les garde-corps en place étaient trop courtes et d’autres rouillées, ne permettant pas un ancrage suffisant pour soutenir adéquatement les garde-corps», conclut le coroner dans cette affaire.

Urgence d’agir

Yowhan Lauzon invite désormais les propriétaires et les locataires à redoubler de vigilance pour éviter de terminer dans une situation comme la sienne.

Pierre-Paul Poulin / Le Journal de Montréal / Agence QMI

«Des fois, je vois des galeries ou des balcons en me disant: voyons donc, c’est sûr que ça va tomber! Il faut arrêter de ne rien faire. Regardez autour de chez vous, il y en a sûrement plusieurs à refaire», prévient l’homme qui se déplace désormais en fauteuil roulant.

Pascal Parent, inspecteur en bâtiment et propriétaire de Batimex, confirme qu’il y a de plus en plus de balcons ou d’escaliers de secours négligés dans les immeubles locatifs.

«Le parc immobilier est vieillissant et certains propriétaires ne veulent pas payer pour faire inspecter. Seuls les proprios d’un immeuble de cinq étages ou plus sont obligés de faire des inspections au Québec. Il faudrait peut-être revoir cette règle parce que ça n’ira pas en s’améliorant», prévient M. Parent.

▶ Selon une compilation du Journal, au moins six accidents liés à des balcons effondrés sont survenus au Québec uniquement depuis le début de l'année 2023.

MORTS À CAUSE DE STRUCTURES NÉGLIGÉES

Les six Québécois victimes d'une chute fatale sont tous morts depuis 2015 en raison du mauvais état de leur balcon, leur escalier de secours ou leur garde-corps. Chaque fois, les rapports de coroner révèlent des anomalies dans la structure de l’immeuble où ils ont péri.

Gracieuseté du Service incendie

Ils ont eu moins de chance que les survivants d’un effondrement de balcon survenu à Québec le week-end dernier. Le Journal a rapporté dimanche que huit personnes ont survécu , par miracle, à l’effondrement d’un escalier extérieur et d’un balcon qui se sont détachés d’un bâtiment résidentiel.

1. Chute fatale de quatre étages pour deux amis

Photo tirée du Facebook de Job Nelson Guanish et de Jimmy Diamond Shecanapish

Job Nelson Anthony Guanish et Jimmy Shecanapish

23 ans et 32 ans

Décès: 6 décembre 2015

Lieu: à Montréal

Morts en tombant du même balcon de quatre étages, dont les vis du garde-corps étaient en piètre état

Extrait du rapport du coroner: «Certaines des vis destinées à maintenir les garde-corps en place étaient trop courtes et d’autres rouillées, ne permettant pas un ancrage suffisant pour soutenir adéquatement les garde-corps. L’inspection des balcons des autres appartements a permis de constater qu’il manquait des vis, que certaines étaient rouillées et que certains planchers étaient pourris et dangereux.»

2. Mort en tombant tête première

Photo tirée du site hayesfuneralhome.ca

Daniel Lévesque

66 ans

Décès: 27 août 2020

Lieu: Fort-Coulonge

Décédé après s’être accroché à la rampe abîmée de sa galerie qui a cédé

Extrait du coroner: «Il a percuté son crâne sur le ciment. À l'arrivée des premiers répondants, M. Daniel Levesque n'avait pas de signes de vie. La fracture en C-2 est suffisante pour expliquer le décès de monsieur. L'état de la rampe n'était pas en parfaite condition et d'une solidité douteuse.»

3. La cage d’escalier s’effondre avec lui

Photo tirée du site albertrochette.com

Emmanuel Tremblay

43 ans

Décès: 16 novembre 2020

Lieu: Québec

Sur un chantier de construction où il travaillait, M. Tremblay a péri dans une cage d’escalier qui a cédé

Extrait: «La méthode de travail utilisée pour le montage de l’escalier métallique était inadéquate car elle n’assurait pas la stabilité des pièces de l’escalier pendant son montage.»

4. Sa conjointe le retrouve face contre sol

Photo tirée du site gamachenadeau.ca

Richard Bilodeau

67 ans

Décès: 1 er juin 2021

juin 2021 Lieu: Thetford Mines

Retrouvé mort, face contre sol, par sa conjointe après avoir fait des travaux de rénovation sur son balcon

Extrait du coroner: «L'ensemble des évidences recueillies laisse présumer que M. Bilodeau a perdu l'équilibre et a chuté du balcon sur lequel il effectuait des travaux de rénovation, soit d'une hauteur d'environ 138 centimètres, lorsque trois solives du plancher se sont soudainement affaissées, et démontre que lors de sa chute, il y a eu un impact crânien et des fractures au niveau cervical qui ont causé son décès.»

5. Victime de sa balustrade qui cède

Photo tirée du site legacy.com

Barry Allan Nesbitt

69 ans

Décès: 1 er octobre 2022

octobre 2022 Lieu: La Pêche

Il a péri dans un accident où son escalier menant au balcon et une barre transversale du bas de la structure ont cédé

Extrait du coroner: «L'examen de la scène effectué par un technicien en identité judiciaire révèle que la balustrade était récente, mais qu'elle n'était pas fixée solidement.»

SIGNES QUE VOTRE BALCON OU ESCALIER DE SECOURS POURRAIT S’EFFONDRER:

Sentir une flexion lorsqu’on marche dessus

Constater une détérioration des matériaux, particulièrement en dessous de la structure

Voir une tache noire, à la jonction du balcon et du mur de l’immeuble

Repérer une forte corrosion des vis et de la plaque d’ancrage de la structure

Source : Pascal Parent, inspecteur en bâtiment et propriétaire de Batimex