Dans le baseball d’aujourd’hui, Derek Jeter jouerait-il dans les mineurs?

Derek Jeter est une légende du baseball. Il est un des plus grands compétiteurs de l’histoire de son sport et figure parmi les athlètes les plus dominants de sa génération sous pression.

Mais si «Captain Clutch» était arrivé dans le baseball aujourd’hui, aurait-il réussi à faire sa place de la même façon?

Jeter a un peu de puissance au bâton, mais pas tant que ça. Il a un bras correct. Il est plutôt agile, mais rien d’extraordinaire. Il court assez vite, mais ce n’est pas non plus une gazelle. C’est un bon petit frappeur, mais rien d’étincelant.

Ça, c’est le profil de Jeter. Sur papier, sa description, c’est ça.

Dans les faits, strictement au plan talent et qualité athlétique, Fernando Tatis Jr., des Padres, est vraiment meilleur. Elly De La Cruz, des Reds, l’est aussi. Carlos Correa, qui a une saison plus qu’ordinaire avec les Twins, est aussi supérieur. Wander Franco, des Rays, est vraiment plus fort. Francisco Lindor, des Mets, est bien meilleur.

La réalité, c’est que tous les arrêt-courts de la ligue, aujourd’hui, ont plus de talents que Jeter, qui avait tout de même été un choix de première ronde (6e au total).

Un ancien joueur des majeurs, Denard Span, avait brassé beaucoup de bouette il y a quelques années en avançant qu’après la trentaine, Derek Jeter aurait seulement été capable d’avoir un contrat des ligues mineures dans le baseball d’aujourd’hui.

Span s’était évidemment fait ramasser par plusieurs amateurs.

Entre 30 et 40 ans, Jeter a participé à 9 matchs des étoiles. Durant sa carrière, il a frappé plus de 3000 coups sûrs, a remporté cinq gants dorés et trois bâtons d’argent.

Un beau débat

Malgré tout, le commentaire de Span n’était pas si idiot. Au contraire, il met en lumière un gros débat dans le monde du sport, dans le recrutement précisément.

Est-ce que les énormes avancées qui permettent d’évaluer le talent vont nous faire échapper des Derek Jeter?

C’est complètement fou, maintenant, comment les équipes sportives professionnelles ont des moyens hallucinants pour évaluer des talents.

Avant de repêcher un athlète, l’équipe saura tout: s’il préfère la salade de chou crémeuse ou traditionnelle, le nombre de fois qu’il se brosse les dents par jour, sa moyenne au bâton quand c’est un jour de pleine lune contre un lanceur d’un État républicain...

J’exagère un peu, mais c’est comme ça dans tous les sports dorénavant.

À l’époque de Jeter, c’était plutôt rudimentaire. Un dépisteur pouvait dire: «Il n’a peut-être pas tout le talent du monde, mais c’est un compétiteur et un gagnant». Et ça passait.

Là, un joueur a bien beau être un gagnant, si un autre frappe la balle à 400 pieds et peut lancer à 100 miles à l’heure, ça se peut qu’il passe avant.

Les dépisteurs

Figure importante dans le baseball amateur depuis plus de 30 ans, Sylvain Saindon est directeur du développement des joueurs de Baseball Québec.

PHOTO COURTOISIE/BASEBALL QUEBEC

Tout ça est un débat «très intéressant », à son avis.

Selon lui, Jeter aurait peut-être un parcours différent s’il arrivait au baseball aujourd’hui.

«Peut-être qu’il serait vu de façon différente [...], que les dépisteurs ne diraient pas “wow” à première vue, qu’on lui dirait d’aller au deuxième but et non à l’arrêt-court.»

«Et c’est ce qui est dangereux», dit-il, malgré tous les nouveaux moyens merveilleux pour évaluer le talent.

«Ce sera un débat ultra fascinant qu’on va voir beaucoup dans les prochaines années entre le talent versus l’efficacité. À un moment donné, si on prend trop de chiffres et on ne regarde pas la capacité de compétitionner, malheureusement, je pense qu’on va passer à côté de beaux joueurs de baseball», poursuit M. Saindon.

Il donne en exemple l’ancien lanceur Greg Maddux, un des meilleurs de tous les temps. Aurait-il connu une telle carrière aujourd’hui? C’est le même débat.

Même chose pour Lionel Messi, qui n’est pas le plus vite et ne botte pas le plus fort. Mais c’est le meilleur.

Avec les nouveaux moyens d’analyse, «les chiffres nous envoient dans une piste et il faut faire attention», poursuit-il.

Il rappelle une citation bien connue d’ailleurs chez les recruteurs de baseball: «Tout le monde s’en fout à quelle vitesse tu lances une quatrième balle».