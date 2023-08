Des éléments de variété et deux ex-Rock et belles oreilles ont permis de bonifier le Gala ComediHa! Fest animé par Anthony Kavanagh au Grand Théâtre de Québec

La soirée mettant en vedette Anthony Kavanagh a démarré lentement. L’arrivée des ex-Rock et belles oreilles, Yves P. Pelletier et André Ducharme et la présence d’éléments de variétés ont donné du pep à un Gala.

Une soirée qui, avant l’arrivée du duo, manquait un peu d’éclat. Leur présence a permis de dynamiser cette troisième soirée des Galas ComediHa! Fest présenté au Grand Théâtre de Québec.

Pas que les premiers invités, Alex Fredo, Boucar Diouf et Jay Laliberté, qui lui, faisait une première présence au ComediHa! Fest, n’ont pas été bons, mais il manquait un peu de piquant.

René Baillargeon / Agence QMI

Les galas pimentés par des éléments de variété et qui ne sont pas uniquement un défilé d’humoristes sont ceux qui sortent du lot.

L’arrivée d’Yves P. Pelletier et André Ducharme, dans un décor de résidence pour personnes âgées, la Maison des Ti-Vieux, a permis à la soirée de passer à un autre niveau. On a eu droit au retour du célèbre personnage de Monsieur Caron.

On a fait une référence aux embouteillages de Québec, lorsque M. Caron a raconté avoir mis une heure trente à se rendre à la résidence pour personnes âgées de son ami Armand, même s’il habite à cinq minutes.

« Il y a plus de pieds à Québec », a-t-il lancé. Concernant le 3e lien, Armand a fait savoir qu’il pensait plutôt à un troisième rein en raison des problèmes de circulation.

René Baillargeon / Agence QMI

Le duo de vieux a repris quelques chansons au karaoké avec de nouvelles versions de Le Feu sauvage de l’amour et Arrête de boire, où les paroles tous les soirs, je sors dans les bars sont devenues tous les soirs je dors du même bord.

Ils ont ensuite revisité Toujours vivant de Gerry Boulet avec, là-aussi, de nouvelles paroles.

«Je suis celui qui bouge pas souvent. Je suis celui qui chute à toutes les deux minutes. Celui qui frappe dans ta vitre pour te dire bonjour. Je suis celui qui frappe dans ta vitre. J’ai besoin d’amour. »

Un moment où l’on a pu voir les musiciens qui étaient cachés derrière les décors et qui a permis au Gala de prendre son envol.

Anthony Kavanagh a mis un terme à la première portion du spectacle avec un amusant numéro amusant, avec photos, où il a raconté sa carrière, indiquant que les jeunes ne le connaissaient pas.

« Lorsque je vais dans les écoles, les filles sont jalouses de mes tresses et les gars veulent m’acheter du pot », a-t-il dit.

Entrée couci-couça

Anthony Kavanagh avait fait une entrée couci-couça avec un numéro sur l’inclusivité.

« Je veux être rassembleur des communautés et des ethnies, mais merde, à Québec, c’est tellement blanc. Il n’y a pas de races à Québec. Le plus noir est au parlement et c’est Bernard Drainville », a-t-il lancé, ne réalisant pas que Québec avait bien changé et que la Vieille Capitale est de plus en plus multiculturelle.

Il a tout de même lancé quelques bons gags.

«Je n’ai rien contre Justin, mais avec un père qui s’appelle Pet, c’est juste du vent pis d’la marde», a-t-il dit.

René Baillargeon / Agence QMI

Au retour de l’entracte, Anthony Kavanagh a voulu mettre en place des retrouvailles avec les techniciens avec qui il a travaillé en début de carrière, réalisait qu’ils étaient tous rendus très vieux. On a eu droit à une urne, un cercueil et une troupe de morts-vivants sortie de la série Walking Dead. Une troupe, constituée des danseurs de la formation The Cast, de l’école de Lévis District.Mao, qui a atteint la finale de l’émission Canada’s Got Talent. Ce qui a donné à un moment fort dynamique.

Il y a eu ensuite de bons numéros de Dominic et Martin, Ouellet et de Pascal Cameron. La spectaculaire imitatrice Geneviève Côté s’est pointée sur les planches avec des bruits de portes qui grincent, des sons de balles et des cris des joueuses de tennis et des sonneries de textos. Elle a mis fin à son numéro avec Il était une fois dans l’ouest avec les des sonorités d’harmonica, d’aigles, du vent, des chevaux, un solo de guitare et les vocalises de cet air célèbre composé par Ennio Morricone.

Anthony Kavanagh a mis un terme à la soirée avec un très bon numéro sur ses remises en question. Il a livré la marchandise.

« Pour rien au monde, je ne voudrais changer mon beau public », a-t-il lancé à la fin de son numéro. Un public qui était en feu et qui a été démonstratif tout au long de la soirée.

Les Galas du ComediHa! Fest sont de retour vendredi soir avec le duo Dominic et Martin qui fêtera ses 30 ans. On retrouvera, parmi les invités, André Ducharme, Neev, Billy Tellier, François Massicotte, Marie Eve Morency, Danick Martineau et P-A. Méthot. On pourra aussi voir Charles-Antoine Desgranges, Martin Perizzolo, Jean-François Mercier, Cathy et Silvi.