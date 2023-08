Des vins à prix d’amis (et un de luxe) pour finir les vacances

Pour plusieurs, c’est la fin des vacances alors que pour d’autres, c’est le début.

Dans les deux situations, une bonne bouteille à partager avec famille et amis, c’est tout ce qui compte. Je vous en propose cinq qui devraient dessiner un grand sourire après chaque gorgée.

Buvez moins. Buvez mieux.

Boekenhoutskloof, The Wolftrap 2022, Western Cape

Afrique du Sud 14,5 % | ★★★ | $1/2 | 14,60 $

Photo tirée du site de la SAQ

Code SAQ : 10678464

Le Wolftrap contient une proportion toujours plus importante de raisins du secteur de Swartland. Cet assemblage de syrah (plus du 2/3), de mourvèdre et une touche de viognier est un peu le deuxième vin du Chocolate Block. Au nez comme en bouche, des arômes nets de fruits noirs, de cuir et de viande fumée, avec une savoureuse finale aux accents d’olive noire. Plein, mûr et rassasiant, mais jamais racoleur. On achète les yeux fermés !

Vignerons l’Enclave, La Résistance 2021, Côtes du Rhône

France 14,5 % - Bio | ★★1/2 | $1/2 | 17,25 $

Code SAQ : 14533001

Bon petit rouge élaboré par une coopérative dans le sud des côtes du Rhône. Cultivé en bio, l’assemblage en majorité de syrah (70 %) et le reste de grenache est ensuite vinifié sans soufre ajouté et sans autres intrants chimiques. Bref, du vin naturel. D’un millésime compliqué, le vin s’en tire fort bien avec des flaveurs de prune, de poivre, de tabac et de réglisse. Ample avec des tanins charnus, il offre une bonne buvabilité en plus d’être proposé à prix honnête.

Marchesi Incisa della Rocchetta, Valmorena 2021, Barbera d’Asti

Italie 14,5 % | ★★★ | $$ | 21,60 $

Code SAQ : 12661480

On saute un millésime (2020) pour cet excellent Barbera d’Asti élaboré par la célèbre famille Incisa della Rocchetta que l’on connaît pour son fameux Sassicaia, l’un des grands vins italiens ayant donné naissance au concept de « super toscans ». Ici, rien de pataud malgré les presque 15 % d’alcool au compteur. On a droit à une pureté de fruit admirable avec des parfums de cerise confite, d’anis et d’herbes. C’est certes riche et un poil capiteux, mais les amers en finale apportent une impression de fraîcheur qui contribue à l’équilibre du vin. Beaucoup de caractère pour le prix.

Clotilde Davenne, Petit Chablis 2021

France 12,5 % | ★★★ | $$1/2 | 30,50 $

Code SAQ : 11639441

Ce « petit chablis » n’a rien de petit. Après une longue carrière chez Jean-Marc Brocard, Clothilde Davenne a su assembler une jolie mosaïque de parcelles du côté de Préhy et de Saint-Bris où elle possède de très vieilles vignes de sauvignon (36,50 $ - code SAQ 11797297). Son petit chablis 2021 explose au nez avec des notes de citron, de coquillage et de gazon coupé. En bouche, on sent la matière tendre s’articulant autour d’une acidité vive, ce qui apporte beaucoup de vigueur au vin. Bonne persistance en finale sur des notes salines. Parfait à l’apéro ou pour accompagner poissons et fruits de mer.

Marius Bielle 2018, Lalande-de-Pomerol

France 14 % | ★★★★ | $$$$ | 53,25 $

Code SAQ : 15168826

La révolution des vins naturels se fait doucement à Bordeaux, royaume du classicisme viticole. Depuis trois générations, la famille Bielle se moque des codes et produit sur cette appellation satellitaire à Pomerol des vins sans artifices autres que du pur jus de raisin fermenté. Et beaucoup de travail à la vigne qui est cultivée en bio sans être certifiée. Ça se sent ici avec ce presque 100 % merlot auquel on ajoute quelques grappes de cabernet franc. Le tout est élevé en cuve béton. La bouche est juteuse et mûre avec des tanins serrés. Des tonalités de cerise, d’humus et de romarin. Long et concentré, il pourra se développer favorablement une bonne dizaine d’années sans problème.