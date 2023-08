Harry et Meghan font taire les rumeurs de séparation

Décidés à faire taire les rumeurs de séparation, Meghan et Harry ont fait plusieurs apparitions publiques, dont une à l'occasion du 42e anniversaire de l'ancienne actrice.

C'est le 4 août au restaurant Tre Lune de Montecito que les Sussez ont souligné calmement et discrètement la fête de Meghan. Ils ont en suite été rejoints par Matt Cohen, le mari de Heather Dorak, grande amie de la duchesse. Le resto, fréquenté par Ellen DeGeneres et Kourtney Kardashian, avait accueilli Travis Barker avant l'arrivée des royaux en exil.

De retour...

Cela fait plusieurs semaines que Meghan et Harry se font discrets. Ils n’avaient pas été vus ensemble en public depuis mai. Les critiques à leur endroit et les rumeurs de séparation n’ont pas cessé depuis l’annulation de leur contrat avec Spotify. La veille de leur soirée à Tre Lune, les époux avaient fait circuler une vidéo les montrant en train de féliciter les lauréats d'un fonds pour le développement de technologies responsables. De plus, dans ce que les mauvaises langues appelleront sans aucun doute une tentative de sauver les apparences, des amis des Sussex ont commencé à parler, insistant sur le bon état de leur relation conjugale. «Leur mariage se porte bien», a ainsi dit un ami de la famille au magazine OK!, tandis qu'un autre se confiait dans PageSix en insistant sur le fait que les rumeurs de divorce «n'étaient absolument pas vraies; tout est inventé». Par ailleur, Meghan et Harry ont fait savoir qu'ils traverseront l'Atlantique pour se rendre à Düsseldorf, en Allemagne, à l'occasion des jeux Invictus, qui se dérouleront du 9 au 16 septembre.

