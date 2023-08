12 pouces... 20$: la restauration rapide, un luxe de moins en moins abordable pour les Québécois

Un repas sous-marin 12 pouces à 20$ ou un trio hamburger à 15$: manger dans les grandes chaînes de restauration rapide devient un luxe de moins en moins abordable pour les Québécois.

• À lire aussi: L'inflation rebondit en juillet aux États-Unis, une première depuis un an

• À lire aussi: Les Québécois et l’argent: ça ne s’améliore pas

L’inflation, la pénurie de main-d’œuvre et l’augmentation du salaire minimum combinées à une pandémie mondiale auront eu pour effet de faire bondir la facture des Québécois au restaurant.

En juin, Statistique Canada dévoilait d’ailleurs que les prix des aliments achetés au restaurant ont bondi de 8,7% de mai 2022 à mai 2023.

«La malbouffe est rendue extrêmement plus chère qu’avant. C’est pratiquement un luxe d’aller dans un restaurant rapide contrairement à ce que ça a déjà été», souligne le directeur principal du Laboratoire de sciences analytiques en agroalimentaire à l'Université Dalhousie, Sylvain Charlebois.

Les amateurs de restauration rapide sont d’ailleurs nombreux depuis quelques semaines à critiquer sur les réseaux sociaux les récentes augmentations, notamment chez le géant des sous-marins Subway.

Photo AFP

Rapide, mais à quel prix?

Le Journal s’est rendu cette semaine dans quatre des plus grandes enseignes de restauration rapide (Subway, McDonald’s, A&W et Tim Hortons) à Québec ainsi qu’à Trois-Rivières pour voir ce qu’il est possible de s’offrir avec 15$ en poche.

Le constat a été assez assez brutal chez Subway où le fameux slogan «12 pouces 5$» n’est plus qu’un lointain souvenir. Pour un trio classique incluant un 12 pouces steak fromage, une boisson en fontaine et un sac de croustilles, nous avons dû débourser un total de 19,94$, sans pourboire ni extra.

Crédit : Nicolas St-Pierre

Au McDonald’s, les McCroquettes ont là aussi grugé le portefeuille, alors qu'un trio 10 croquettes nous a coûté 16,20$ taxes incluses. Pour s’en tirer sous la barre des 15$, il faut donc se résigner à six.

Crédit : Nicolas St-Pierre

Pour un trio avec le fameux Mozza Burger du A&W, la facture a atteint 14,92$.

Crédit : Nicolas St-Pierre

Tim Hortons s’est finalement avéré être l'endroit le plus économique puisque qu’un trio Club à la Tim incluant sandwich, café glacé, quartiers de pommes de terre et un beigne en extra est revenu à 13,04$, toujours en incluant les taxes.

Crédit : Nicolas St-Pierre

L’inflation a le dos large

Les restaurateurs indépendants déplorent d’ailleurs que les géants de l’industrie profitent des contrecoups de l’inflation.

«Le pouvoir d’achat du consommateur diminue,donc les gens sont davantage prêts à se prendre un trio à 12-13$ plutôt qu’une assiette à 28$ dans un restaurant avec le service aux tables», souligne le vice-président aux affaires publiques et gouvernementales à l’Association Restauration Québec, Martin Vézina.

«Ce qui arrive, c’est que les grandes chaînes profitent d’un consommateur qui recherche des aubaines. [...] Les gens seront donc moins portés à aller dans un restaurant avec service qui coûte plus cher. C’est là qu’on voit que l’inflation influence vraiment le comportement des consommateurs», ajoute Sylvain Charlebois.

L’inflation a le dos large d'une certaine manière, comme l'explique M. Charlebois, puisque les gros noms de la restauration rapide continuent d’engendrer des revenus faramineux pratiquement chaque trimestre.

«Ça coûte de plus en plus cher, mais quand on regarde les résultats financiers des grandes chaînes de restauration rapide, les choses vont quand même assez bien. Elles profitent vraiment de ce marché qui est beaucoup plus économe actuellement», a-t-il précisé.

Voici les résultats de l'expérience du Journal:

Subway : 19,94$, taxes incluses, pour un 12 pouces steak fromage en trio incluant une boisson en fontaine et un sac de croustilles.

: 19,94$, taxes incluses, pour un 12 pouces steak fromage en trio incluant une boisson en fontaine et un sac de croustilles. McDonald's : 16,20$, taxes incluses, pour un 10 croquettes en trio incluant une portion moyenne de frites ainsi qu'une boisson en fontaine.

: 16,20$, taxes incluses, pour un 10 croquettes en trio incluant une portion moyenne de frites ainsi qu'une boisson en fontaine. A&W : 14,92$, taxes incluses, pour un trio Mozza Burger en trio incluant une portion de frites et une root beer.

: 14,92$, taxes incluses, pour un trio Mozza Burger en trio incluant une portion de frites et une root beer. Tim Hortons: 13,04$, taxes incluses, pour un trio Club à la Tim incluant un café glacé, des quartiers de pommes de terre ainsi qu'un beigne en extra.

Les montants ci-dessus n'incluent pas le pourboire qui était en option dans certains de ces restaurants.