Jacques Rougeau enfin reconnu

Jacques Rougeau a passé sa vie dans le monde de la lutte et sa carrière est enfin reconnue.

Le 4 août dernier, il a été intronisé au Temple de la renommée de Project X Wrestling, une initiative de l’Ontarien DC Knapman.

De fait, l’ex-Mountie est le premier membre de cette toute nouvelle entité et Rougeau avait des doutes de prime abord.

«Je voulais savoir si j’étais bien le premier ou si c’était une gimmick pour booster mon profil. Ils m’ont dit qu’avec Lutte Académie et ma contribution pour la lutte, ça valait ça.»

Il était temps

Rougeau n’est pas du genre à courir après les honneurs, mais il connaît sa valeur et celle de la brillante carrière qu’il a eue dans le ring.

L’homme de 63 ans n’a été admis dans aucun temple de la renommée à ce jour, que ce soit celui de la lutte professionnelle canadienne, qui comprend pourtant les combattants Georges St-Pierre et Patrick Côté, ou celui de la WWE.

«C’est incompréhensible que la famille Rougeau ne soit pas au Temple de la renommée de la WWE, déplore Rougeau au bout du fil. En tant que Fabulous Rougeau Brothers, on a lutté contre des gars qui sont tous au Tempe aujourd’hui et pas nous, ils n’étaient pas tout seuls dans le ring, ces gars-là.

«Avec les trois personnages que j’ai faits, c’est bien beau que Vince McMahon ne m’aime pas, mais je mérite d’être là.»

Conflit

Rougeau n’a pas tort puisqu’un conflit l’oppose au fondateur de la WWE depuis plus de vingt ans.

Tout remonte aux mois qui ont précédé Wrestlemania X. Rougeau lutte alors en équipe avec Pierre-Carl Ouellet sous le nom The Quebecers. Pendant quelques mois, la paire québécoise subit défaite après défaite, mais McMahon lui promet que tout rentrera dans l’ordre lors du gala où elle battra Men on a Mission sans équivoque.

Les choses ne se sont toutefois pas passées ainsi. Quelques heures avant Wrestlemania X, le Québécois Pat Paterson, qui travaille pour la WWE, va voir Rougeau pour lui dire que le scénario va changer et que son duo va plutôt gagner par disqualification. Ça n’a pas passé.

Rougeau est allé voir Vince McMahon pour lui annoncer qu’il allait quitter l’organisation, ce qu’il fit peu de temps après.

Dissocier

Aux yeux de Rougeau, cette mésentente ne devrait pas avoir d’incidence sur son héritage au sein de ce qui était alors la WWF.

«Un temple de la renommée ne devrait pas tenir compte de ton lien personnel avec l’instigateur, ça devrait tenir compte de ta carrière et de ce que tu as fait. Ce n’est pas une manière de promouvoir quelqu’un, c’est quelque chose qui doit être mérité.»

On sent Rougeau encore amer à l’endroit de McMahon et il espère que les choses changent même s’il y a très peu de chances qu’il se réconcilie avec le fondateur de l’organisation.

«J’ai rempli des arénas, les gens finissaient les combats debout, mais ça, Vince McMahon ne le reconnaît pas.»

Et même l’intervention de la plus grande vedette de la lutte des quarante dernières années n’a pas été suffisante pour faire tourner le vent.

«Hulk Hogan a même fait une vidéo pour nous promouvoir l’an passé et ça n’a pas fonctionné.»

La soirée demi-finale de Lutte Académie aura lieu le dimanche 20 août au Club Soda.