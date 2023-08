Josélito Michaud souligne 23 ans de mariage avec Véronique Béliveau

L’animateur et auteur Josélito Michaud a tenu à souligner ses 23 ans d’amour avec sa femme, Véronique Béliveau, jeudi, sur les réseaux sociaux.

Sur la page Facebook de Josélito Michaud, une photo de son mariage avec la chanteuse Véronique Béliveau il y a de cela 23 ans. On y voit l’auteur aux cheveux longs vêtu d’un veston bleu pâle et de pantalons blancs tenir la main de sa douce, qui porte une longue robe rosâtre vaporeuse.

«C’était en 2000, devant nos intimes et nos amis. À l’église de Ste-Famille de Boucherville alors que nous [n’habitions] pas encore la ville. Jour de pluie, des rayons de soleil ont traversé les vitraux au moment précis où nous échangions nos vœux», écrit-il.

L’auteur se remémore l’interprétation de la chanson La légende du cheval blanc par son défunt ami Claude Léveillée. «Un moment mémorable».

«Sur la photo de mariage, aujourd’hui, 10 personnes n’y sont plus, dont ma sœur, ma mère, mon père et mes amies Diane Cinq Mars, Francine Chaloult, Georges Herbert-Germain. Ils me manquent tellement», poursuit-il.

Il ajoute que, même si ce mariage devait se faire pour que le couple puisse adopter à l’étranger, il a été magique et reste un des plus beaux jours de leur vie.

«Nous avons entamé notre trentième année ensemble. Et je l’aime encore, comme chantait Céline», conclut-il.