La corruption gangrène l’Ontario de Ford et éclabousse les plans de Poilievre

Un rapport accablant de la vérificatrice générale de l’Ontario a été rendu public mercredi.

Le plan sournois du gouvernement progressiste-conservateur de Doug Ford de permettre le développement de milliers d’hectares de territoires agricoles et d’écosystèmes protégés serait un exercice d’influence et de corruption d’une ampleur sans précédent.

Des promoteurs immobiliers auraient piloté l’exercice de dézonage avec le chef de cabinet du ministre du Logement. Ces développeurs risquent d’empocher des profits de plus de 8 milliards de dollars, selon la vérificatrice générale.

Les électeurs ne pardonnent pas

Les électeurs canadiens sont généralement flexibles et aiment alterner le parti au pouvoir.

Doug Ford risque d’apprendre à ses dépens qu’il y a deux choses que l’on ne pardonne pas: la corruption et la destruction de l’environnement.

Ford devrait en parler avec Jean Charest. On laisse remblayer les milieux humides et contourner les règles à ses risques et périls.

Habile vieux routier, Ford a aussitôt tenu une conférence de presse pour plaider que le saccage de larges parcelles des meilleurs sols agricoles et de précieux habitats fauniques était pour le bien du public!

Il plaide que l’Ontario a besoin de 1,5 million de nouvelles résidences et que ces entorses sont nécessaires pour y arriver.

Le problème, c’est que selon la vérificatrice générale, il y a amplement de terrains disponibles hors de cette zone verte pour construire ces nouvelles maisons.

Le rapport a surtout jeté de la lumière sur une manœuvre où les promoteurs et leurs avocats fournissent des plans détaillés des terrains à exclure et un processus bidon contrôlé par du personnel politique.

Le résultat est décidé d’avance et avantage les proches du pouvoir, aux dépens de l’intérêt public.

Poilievre écorché au passage

Pierre Poilievre est en train de réussir une prouesse politique sans précédent. Démagogue libertarien à ses heures, il s’attire beaucoup d’appuis chez les électeurs milléniaux avec un discours d’équité intergénérationnelle.

Poilievre affirme, avec raison, que leur génération sera la première de l’histoire canadienne à être moins riche que celle de leurs parents.

Il peste que le coût inabordable du logement est la faute de ce qu’il appelle des «gatekeepers», des empêcheurs de tourner en rond qui mettent en place des barrières bureaucratiques inutiles, comme des lois de protection de l’environnement!

Poilievre a une solution: il va s’attaquer à ces «gatekeepers» et forcer les provinces à abandonner des règles comme celles qui protégeaient jusqu’à maintenant la zone verte en Ontario.

Or, Poilievre va vite apprendre qu’on ne peut pas parler des deux côtés de la bouche en même temps. On ne peut pas espérer attirer le vote des jeunes avec un discours ayant des airs de développement durable et de justice entre les générations, tout en planifiant le démantèlement des protections de l’environnement.

Après un été avec des feux de forêt et autres calamités directement reliés aux changements climatiques, les masques tombent.

Pierre Poilievre risque d’être le grand perdant des magouilles de son vis-à-vis conservateur ontarien.