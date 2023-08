La jeune influenceuse Lil Tay ne serait finalement pas morte

La jeune influenceuse canadienne Lil Tay, dont la mort avait été annoncée sur son compte Instagram mercredi, serait finalement encore bien en vie.

La famille de l’adolescente de 14 ans a envoyé un communiqué au média TMZ indiquant que le compte Instagram de la jeune sensation du web aurait plutôt été piraté.

La publication annonçant la mort de Lil Tay ainsi que celle de son frère a également été retirée du réseau social jeudi.

«Je veux qu’il soit clair que moi et mon frère sommes en vie et en sécurité, indique Lil Tay dans le communiqué. Mon compte Instagram a été compromis et des gens l’ont utilisé pour partager de fausses rumeurs sur moi, au point où même mon nom n’était pas le bon, mon nom légal est Tay Tian, et non “Claire Hope”.»

Elle affirme également avoir reçu de nombreux appels de proches qui étaient très inquiets d’apprendre la nouvelle, à qui elle a dû annoncer que c’était faux.

Lil Tay s’est fait connaître en 2017, alors qu’elle partageait des vidéos d’elle sur les médias sociaux la montrant adopter un style de vie de luxe malgré son très jeune âge.

L’adolescente n’était plus active en ligne depuis 2018.