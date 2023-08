«La mélodie du bonheur» à Québec: merci à Monique Pagé et Klara Martel-Laroche

Klara Martel-Laroche et Monique Pagé sont venues sauver les meubles avec leur voix, jeudi, pour la première médiatique de La mélodie du bonheur à Québec, alors que les spectateurs assis à la Salle Albert-Rousseau ont eu droit à des acteurs qui ne semblaient pas totalement campés dans leurs dialogues.

Peut-être était-ce l’accent à la Française qu’on adoptait en raison du contexte européen dans lequel prenait place la pièce, mais même l’acteur Éric Paulhus, qui s’est démarqué dans une quarantaine de productions, ne semblait pas tout à fait naturel dans le rôle du capitaine von Trapp. Si sa voix résonnait de façon irréprochable, on ne pouvait que constater que ses consœurs de scène détenaient, quant à elles, beaucoup plus de tonalités dans leur arsenal.

Cette nouvelle incarnation du classique de 1959 suit une jeune femme vouée à une vie pieuse qui se retrouve responsable d’une marmaille de sept enfants d’un capitaine austère. Plusieurs se souviendront toutefois davantage de l'adaptation cinématographique faite en 1965, mettant en vedette Julie Andrews.

Klara Martel-Laroche, qui incarnait Maria, nouvelle gouvernante de la famille von Trapp, ainsi que Monique Pagé, qui jouait la mère Abesse, ont offert une spectaculaire prestation, démontrant la portée de leur voix qui était digne des grands opéras.

Photo Alexandre Caputo

Une scène bien meublée... sans meubles

Comme l’avait annoncé Gregory Charles, metteur en scène de La mélodie du bonheur, lors de la visite des médias dans les coulisses de la pièce; le seul élément de décor physique était un petit lit simple qui était installé sur la scène le temps d’un passage. La qualité des images qui composaient l’arrière-plan était cependant sans équivoque. Alliant le style de l’aquarelle au réalisme de l’architecture européenne sur les panneaux mobiles de la scène, tant le domaine von Trapp que les autres emplacements dans lesquels prenait place la comédie musicale étaient de toute beauté.

Photo Alexandre Caputo

Malgré un décor qui peut sembler minimaliste, les acteurs ont su occuper les planches de belle façon, gracieuseté des sept enfants de la famille von Trapp.

L’aînée de la famille, incarnée par Audrey-Louise Beauséjour, méritait une plus grande place dans cette production. Celle que le grand public a connue avec Star Académie a laissé entrevoir son grand talent en chant lors du premier acte, mais malheureusement, ses apparitions furent limitées après la deuxième levée du rideau.

Mes choses préférées

La populaire chanson My favorite things, reprise en français pour l’occasion, fut interprétée à merveille. Cependant, à la quatrième reprise, avant même la cloche qui annonçait l’entracte, on pouvait se demander si le répertoire musical de la pièce n’aurait pas pu se montrer plus varié.

Des antagonistes universels?

Gregory Charles annonçait vouloir donner une allure plus intemporelle aux antagonistes de l’histoire, qui sont, dans la version originale, des officiers nazis. Les changements apportés n’ont cependant été que minimes, alors que le noir et le rouge dominaient les costumes des méchants et que la tristement célèbre croix gammée fut remplacée par une pâle copie lui étant plus que semblable.

Photo Alexandre Caputo

L’appui des spectateurs a tout de même prouvé que Gregory Charles et son équipe ont été à la hauteur de ce classique malgré tout, eux qui ont eu droit à une chaleureuse ovation en tombée de rideau.