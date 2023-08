Le descripteur des Orioles sort de l’ombre

Le descripteur des Orioles de Baltimore, Kevin Brown, qui a été suspendu indéfiniment par l’organisation pour des propos qu’il a tenus en ondes le 23 juillet dernier, a commenté cette affaire pour une première fois vendredi.

Le principal intéressé a été sanctionné puisqu'il avait rapporté des faits concernant les insuccès de l’équipe du Maryland au Tropicana Field, domicile des Rays de Tampa Bay.

Brown a écrit sur son compte Twitter qu’il existait un «respect mutuel» entre lui et le président des Orioles, John Angelos. De plus, il a souligné que les médias avaient «mal décrit» sa relation avec l'équipe.

«Je suis un raconteur d’histoires et je ne veux jamais faire partie de cette histoire. L'histoire la plus fascinante du baseball en ce moment est celle des Orioles de Baltimore, en tête du championnat. Elle est la meilleure et la plus excitante des jeunes équipes de la Ligue américaine», a écrit celui qui travaille pour le réseau MASN, dont les Orioles sont propriétaires.

«Malheureusement, les médias ont récemment mal décrit ma relation avec les Orioles et ma ville d'adoption. Le fait est que j'ai une relation merveilleuse avec l'organisation, et que nos propriétaires et le personnel d’administration m'ont pleinement soutenu depuis 2019, lorsque je suis arrivé à bord», a-t-il rétorqué.

Brown a d’ailleurs tenu à lancer un appel au calme.

«Je demande à tout le monde de ne pas tenir compte du bruit distrayant de ces derniers jours. J'ai travaillé en étroite collaboration avec le vice-président des Orioles Greg Bader au cours des quatre dernières années, et John Angelos et moi avons un dialogue solide basé sur le respect mutuel. Nous nous sentons tous bien au "Birdland"!»

Lors du match de mardi contre les Astros de Houston au Oriole Park, des partisans ont dénoncé haut et fort sa suspension. Ceux-ci ont scandé un chant disant «Free Kevin Brown». L’objectif était de permettre au descripteur de s’exprimer librement.