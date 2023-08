Le plan du week-end: vins de soif!

Vous avez été plusieurs à m’écrire pour me dire combien il faisait chaud au cœur de voir que le « plan du week-end » de feu Michel Beauchamps continuait d’égayer vos débuts de fin de semaine. Je pense que le principal intéressé en serait tout aussi heureux et vous aurais répondu : « c’est pour ça que je bois du vin! » Avec une douce pensée pour sa douce et ses proches pour qui Michel reste bien vivant dans leurs cœurs, leurs esprits, dans chaque petite gorgée. Salut l’ami !

Buvez moins. Buvez mieux.

Domaine Capmartin, Lou Piaf 2022, Côtes de Gascogne, France

16,90 $ - Code SAQ 14784555 – 12 % - Bio

Le genre de vin que Michel vous aurait probablement suggéré d’acheter à la caisse. Du gros manseng bio vinifié naturellement par un domaine situé dans le Madiran, dans le sud-ouest de l’Hexagone. Bien parfumé, bien sec, tout en nuance et en fraîcheur avec des flaveurs de poire, de pêche, de miel et de fleur blanche. C’est léger, ça se boit sans soif et c’est offert à petit prix.

★★★ $ 1⁄2

Cantina Toblino, Müller Thurgau 2021, Trentino, Italie

24,60 $ - Code SAQ 15180403 – 12 % - Bio

Pour celui-là, il faudra faire vite puisque les quantités en succursale sont petites et fondent comme neige au soleil. Le müller-thurgau est un cépage créé en 1882 par le chercheur suisse Hermann Müller en croisant le riesling avec la madeleine royale. Bien adapté aux climats froids, on comprend pourquoi on le retrouve dans le Trentin, tout au nord de l’Italie. L’aromatique ressemble un peu au sylvaner avec des notes fleur, de poivre blanc et un côté racineux. C’est frais, vif et délicat. Bien sec, il sera idéal avec des coquillages et des fruits de mer.

★★★ $ 1⁄2

Thierry Germain, Les Roches 2021, Saumur-Champigny, France

27,50 $ - Code SAQ 13189228 - 12,5 % - Bio

Maude, une ex-collègue de Michel, serait sûrement d’accord pour dire que c’est un vin dans sa palette! Il faut dire que Thierry Germain est un vigneron magicien qui bichonne ses vignes avec énormément de soin et beaucoup d’amour. Dans un millésime compliqué, il nous présente du cabernet franc qui pourrait presque passer pour du gamay dans le Beaujolais. C’est tendre, juste assez mûr tout en conservant une touche herbacée qui apporte du caractère au vin. Servir assez frais avec les grillades estivales.

★★★ $$ 1⁄2

Légende

★ Correct

★★ Bon

★★★ Très bon

★★★★ Excellent

★★★★★ Exceptionnel

Plus d’étoiles que de dollars: vaut largement son prix.

Autant d’étoiles que de dollars: vaut son prix.

Moins d’étoiles que de dollars: le vin est cher.