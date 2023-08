Le Poilievre nouveau est arrivé. Vraiment?

Le Pierre Poilievre nouveau serait arrivé parmi nous. Du moins, c’est ce que le chef du Parti conservateur du Canada cherche très fort à faire croire aux électeurs.

Pendant que son parti coiffe les libéraux de Justin Trudeau d’au moins 10 points dans les sondages, voilà que son image personnelle change soudainement du tout au tout.

Pierre Poilievre passe de pitbull grinçant à lunettes à un look étonnamment décontracté. Fini les lunettes. Bonjour le quasi-sourire, le regard attendri et la chemise simple aux manches savamment remontées.

Narrée amoureusement par son épouse Anaida – une redoutable communicatrice –, une publicité conservatrice diffusée sur le web montre un couple et une famille soudés. Heureux et mutuellement admiratifs.

On y présente un homme «simple» et adepte du «gros bon sens» – la formule classique des chefs de partis de la droite populiste.

Face à l’héritier doré de la dynastie Trudeau, la pub cherche ainsi à définir Pierre Poilievre comme l’antithèse du chef libéral en toutes choses. L’objectif est aussi transparent qu’une feuille de saran wrap.

Le moment choisi pour la diffuser, ironiquement, laisse deviner le vrai Pierre Poilievre. Soit un chef politique pour qui la fin justifie toujours les moyens.

Why my husband is doing this. pic.twitter.com/MXpCY3dkQR — Anaida Poilievre (@AnaPoilievre) August 8, 2023

Personne n’est dupe

La publicité ayant été diffusée quelques jours à peine après l’annonce de la séparation de Justin Trudeau et Sophie Grégoire, personne n’est dupe de son véritable message: comment faire confiance à Trudeau pour «gérer» le pays alors qu’il est incapable même de «gérer» son propre couple?

Le moment des élections venu, ce sera aux électeurs de juger s’ils voudront ou non d’un chef prêt à exploiter les épreuves personnelles de son adversaire pour se faire à rabais du capital politique.

Certains commentateurs ont toutefois noté qu’à ce petit jeu de l’image électoraliste du bon mari et bon père de famille, Justin Trudeau avait déjà lui-même beaucoup donné. Ils n’ont pas tort.

En cela, il n’aura été ni le premier ni le dernier chef de parti en Occident, dont son propre père Pierre Elliott Trudeau, à le faire ouvertement. La différence majeure étant qu’aucun n’a poussé cette enveloppe jusqu’à le faire en même temps qu’un adversaire vivait une difficile séparation.

La bataille de l’image

Avec toute la subtilité d’un éléphant dans un congrès de souris, la pub conservatrice joue sur un autre tableau particulièrement clientéliste.

En opposant une image «classe moyenne» des Poilievre à celle, sous-entendue, de l’ex-couple glamour des Trudeau-Grégoire, la pub tente aussi de rappeler qu’en même temps, l’inflation gruge le budget de nombreux Canadiens bien moins nantis que le premier ministre actuel.

En chemin vers les prochaines élections, il faut donc s’attendre à ce que Pierre Poilievre persiste et signe. En vedette: le bon mari et père conservateur «ordinaire» branché sur le Canadien moyen contre le libéral «richissime», séparé et déconnecté du vrai monde.

Appelée à jouer un rôle public plus important, Anaida Poilievre courtisera aussi les électrices, nettement moins séduites par les sirènes conservatrices.

D’origine vénézuélienne et arrivée à Montréal dans les années 90, elle pourra également faire campagne au sein des communautés culturelles.

Sur tous les plans, la bataille de l’image entre les deux chefs s’annonce en effet féroce. Et ce faisant, combien superficielle et trompeuse.

Pendant que le chef conservateur peaufinera son image nouvelle plus «humanisée» et «gros bon sens», le vrai but visé sera de tenter de faire oublier le réel.

Le réel étant l’alignement croissant du PCC sur la droite dure nord-américaine. C’est pourquoi avec ou sans lunettes, le Poilievre nouveau n’est rien d’autre qu’une illusion d’optique.