Le temps des hommages est arrivé pour Daniel Lemire: «Ç’a passé tellement vite», confie l’humoriste de 67 ans

«Ç’a passé tellement vite!» constate Daniel Lemire quand on aborde ses quatre décennies de carrière. L’humoriste de 67 ans bien connu pour ses nombreux personnages et ses blagues sur l’actualité entend ralentir le rythme au cours des prochaines années. Mais d’ici là, il se lance dans une – peut-être dernière – tournée à travers le Québec. Et il a déjà la tête qui fourmille d’autres projets.

Le 22 août, Daniel Lemire recevra un hommage au festival ComediHa! Fest. Michel Courtemanche, Laurent Paquin, Jean-François Mercier, Sonia Vachon et Pierre Verville sont parmi les invités qui lui feront sa fête.

• À lire aussi: D'Yvon Travaillé à Oncle Georges: les personnages les plus marquants de Daniel Lemire

Quand on lui demande à quoi il s’attend de cette soirée, la réponse de Daniel Lemire ne tarde pas. «J’en ai aucune idée, honnêtement! Denis Bouchard travaille là-dessus avec je ne sais trop qui. Je peux avoir une vague idée quand même. C’est sûr qu’il va y avoir un bien-cuit, ça fait partie de la game. Mais ce ne sera pas ça de A à Z. J’ai l’impression qu’il va y avoir du monde qui va reprendre des numéros que j’ai déjà faits.»

Malgré ses 40 ans de carrière – 42, nous précise-t-il –, Daniel Lemire mentionne qu’il n’a jamais reçu d’hommage dans le passé. En fait, Juste pour rire le lui avait déjà demandé, indique-t-il, mais il avait refusé l’offre. «Je venais de quitter Juste pour rire dans ce temps-là et je n’étais pas intéressé à leur donner un show! J’étais en froid avec eux. La cassure avait été assez raide. Sinon, personne d’autre ne m’a appelé pour un hommage. Même pas dans ma famille! [rires]»

Public fidèle

À 67 ans, Daniel Lemire ne peut éviter les bilans de carrière, même s’il confie qu’il n’est pas très nostalgique. «Quand quelque chose est fini, c’est fini. Je ne suis pas quelqu’un qui ramasse beaucoup. D’ailleurs, on a vendu notre maison il y a trois ans et on en a jeté du stock!»

Ses plus grandes fiertés professionnelles? «La durée et le fait d’avoir un public fidèle qui me suit, répond-il. Le nouveau spectacle que j’ai commencé l’automne dernier, ça marche bien. Mais c’est rendu très différent. À l’époque, j’étais beaucoup plus grand public. Maintenant, je suis pas mal plus dans l’ombre, d’une certaine mesure, et c’est parfait comme ça.»

Son nouveau spectacle, au titre de travail Un petit dernier pour la route, sera-t-il réellement le dernier de la carrière de Daniel Lemire? Ce dernier refuse de l’affirmer hors de tout doute. «Je trouve que c’est délicat de s’avancer là-dessus. Si je dis que c’est mon dernier, je fais quoi si je veux en sortir un autre dans six ans? Je trouve des fois que c’est un élément de marketing qui n’est pas nécessaire. On n’embarquera pas là-dedans.»

Roman graphique et faux documentaire

Mais il constate qu’une fois sa nouvelle tournée terminée, il aura probablement atteint le cap des 70 ans. «Je ne sais pas si je vais en refaire après, admet-il. En vieillissant, c’est quand même plus dur, à tous les niveaux. Il y a tellement de shows, l’offre est tellement grande aussi. À un moment donné, tu te demandes si ça vaut la peine encore.»

Que fera-t-il alors? Ayant adoré Planète Cunk (Cunk on Earth) sur Netflix, Daniel Lemire mentionne qu’il travaille sur un projet de faux documentaire. «On verra ce qui peut arriver.»

Maniaque de romans graphiques – il cite ceux de Samuel Cantin en exemple –, l’humoriste aimerait aussi exploiter ce médium. «Je trouve que c’est un art extraordinaire. Tu peux faire n’importe quoi. Il n’y a pas de budget. C’est un film sur papier. Je trouve ça fabuleux. J’ai envoyé des messages à quelques personnes. J’aimerais en scénariser un. C’est une idée plus qu’embryonnaire.»

√ Le spectacle Daniel Lemire, 40 ans de carrière aura lieu le 22 août, au Grand Théâtre de Québec, à l’occasion de ComediHa! Fest-Québec. L’humoriste présente aussi son spectacle solo en rodage. Pour les dates: daniel-lemire.ca.