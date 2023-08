L’entraîneur du Rouge et Or se serait très bien passé de l’affaire Mital

L’équipe de football du Rouge et Or de l’Université Laval entamait son camp d’entraînement vendredi matin et malgré la saison historique que l’équipe vient de réaliser, c’est le cas bien particulier de son receveur étoile Kevin Mital qui a retenu l’attention.

L’entraîneur-chef du Rouge et Or, Glen Constantin, est conscient que l’attention n’est pas nécessairement à l’endroit idéal. Rappelons que son joueur étoile de 24 ans est inscrit au rôle pour plaider coupable à «une infraction moindre» le 7 septembre prochain à la cour municipale de Québec.

• À lire aussi: Un joueur étoile du Rouge et Or accusé de voies de fait et de menaces

«C’est certain qu’en ce qui concerne nos joueurs, il y a des comportements qu’on ne veut pas voir. Ça peut créer des situations comme on voit présentement. C’est une distraction et ce n’est pas l’image que nous voulons projeter de l’équipe. Tout le monde fait des erreurs, mais ce n’est pas l’ouverture du camp qu’on souhaiterait», a-t-il laissé entendre après un premier entraînement de près de trois heures.

Mital en poste pour le moment

Malgré tout, celui qui a remporté le titre de meilleur joueur de football universitaire au pays l’an dernier était en poste durant cette première journée du camp.

«Quand on sait tous les faits, il y a peut-être des choses qui vont changer et on ne veut pas le punir avant la sanction judiciaire. Il va probablement y avoir sanction et il y aura des décisions en temps et lieu», a expliqué Constantin.

Capture d'écran TVA Nouvelles

Pour ce qui est des coéquipiers de Mital, on ne voulait pas commenter la situation. «Pour nous, l’important, c’est de se concentrer sur le football et au niveau football, ça reste du football», a considéré le quart-arrière Arnaud Desjardins.

Le Rouge et Or de l’Université Laval doit commencer sa saison le 25 août face au Vert & Or, à Sherbrooke. Le nouveau terrain synthétique de l’équipe devrait être fin prêt à partir de cette même journée.