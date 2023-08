Les «amis» du Parti libéral du Canada qui deviennent juges

C’est une histoire qui devrait nous faire nous ruer dans les brancards.

Et pourtant, on ne trouve personne dans cesdits brancards.

Quelques remarques dans le Canada anglais tout au plus, mais au Québec, rien.

Cette histoire aux bruits de criquets, c’est quoi?

Depuis 2016, le gouvernement Trudeau a cette fâcheuse manie de nommer des juges qui sont aussi des donateurs au Parti libéral du Canada.

C’était vrai en 2016, c’était vrai en 2019, c’est encore vrai en 2023.

Des chiffres relevés par le National Post hier indiquent que parmi les 1308 nominations de juges réalisées par le gouvernement Trudeau depuis 2016, 76,3% des juges nommées ayant contribué à un parti politique (environ un juge sur cinq) ont donné au PLC.

Résumé assez simple: si vous voulez être nommé juge par Ottawa, vos chances augmentent substantiellement si vous décaissez du bon bord. Et les avocats donnent au PLC en se disant «d’un coup que ça m’aide».

C’est au mieux du copinage politico-juridique déplorable, au pire une forme de patronage politique.

Rappel

Ça commence à ressembler à une habitude libérale.

En 2019, le Globe and Mail dévoilait que le bureau du PM Trudeau passait dans ses bases de données les candidats pressentis pour devenir juges. Machin X est un bon libéral? Bonne nouvelle pour lui...

Je fais un premier pari: si cette histoire concernait les conservateurs, là les brancards n’auraient plus de place tellement tout le système politico-médiatique serait révolté.

Un deuxième: si ceci arrivait au Québec, on sentirait le sol bouger, on évoquerait certainement la Grande Noirceur. Simon Jolin-Barrette a nommé au terme d’un processus indépendant un juge qui était son ami, et ce fut une affaire d’État.

Ici, on est manifestement devant une façon de faire généralisée, un système en place qu’on sait vicié, et on ne trouve pas grand-chose à dire.

Un troisième: parce que ça touche Ottawa et le système judiciaire canadien – véritable vache sacrée hermétique à la critique –, qui exerce un pouvoir immense au pays, supposément sans direction idéologique et indépendant, ce copinage politique est largement accepté.