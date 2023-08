Les robots-taxis gagnent du terrain à San Francisco

Les taxis sans chauffeurs de Waymo et Cruise vont désormais pouvoir proposer des courses payantes dans toute la ville de San Francisco, de jour et de nuit, après un vote favorable des autorités californiennes jeudi.

• À lire aussi: Un robot en sueur aide les humains à lutter contre les canicules

• À lire aussi: Intelligence artificielle: des robots pour éliminer les surplus de chats errants ravageurs en Australie

La California Public Utilities Commission (CPUC), chargée de superviser les véhicules autonomes, a voté à trois membres contre un en faveur des requêtes de Waymo, filiale d'Alphabet (maison mère de Google), et de Cruise (General Motors) pour étendre leurs services.

Jusqu'à présent, elles étaient limitées: Cruise opère un service de robots-taxis payants la nuit et Waymo expérimente avec des volontaires, gratuitement (ou moyennant paiement, mais avec un humain sur le siège du conducteur).

Leurs étranges véhicules bardés de caméras et lidars sont devenus banals depuis un an que les deux entreprises ne sont plus obligées d'avoir un humain derrière le volant.

Mais ils sont loin de faire l'unanimité.

Jeudi, des dizaines d'habitants de San Francisco, adolescents, parents, ingénieurs, retraités, responsables associatifs ou syndicaux ont pris la parole pour faire part de leur opinion lors d'une audience publique de la CPUC qui a duré plus de 7 heures.

De nombreux partisans et utilisateurs ont vanté ce nouveau mode de transport, au nom de la sécurité et de la modernité.

Lana Nieves, directrice d'une ONG locale de défense des personnes handicapées, voit dans cette technologie le potentiel d'une «plus grande indépendance» pour sa communauté, et a fustigé "ceux qui ont peur du progrès", les comparant aux personnes effrayées par les vélos au XIXè siècle.

Les détracteurs estiment eux que les véhicules autonomes ne sont pas encore prêts, voire déjà dangereux. Certains les ont accusés de discrimination ou de ne pas être suffisamment adaptés pour les personnes à mobilité réduite.

D'autres militent pour qu'il y ait moins de voitures individuelles sur les routes en général, ou accusent les entreprises de la tech d'avoir trop de pouvoir.

La ville de San Francisco s'oppose aussi à l'État de Californie, seul décideur. Elle a beau être le berceau des voitures autonomes - les premières ont commencé à y circuler dès 2014 avec un chauffeur «de sécurité» -, elle s'inquiète de la multiplication des incidents impliquant des robots-taxis.

L'expérimentation n'a en effet pas été sans désagréments, notamment quand des voitures s'arrêtent de façon intempestive sur la route, bloquant la circulation ou l'accès aux services de secours. Aucun accident fatal pour les humains n'a néanmoins été répertorié.

Les membres de la CPUC favorables à l'extension des deux services ont estimé qu'ils avaient rempli les conditions exigées en matière de sécurité et de partage d'informations avec les autorités de régulation.