L’état d’un barrage à L’Épiphanie dans Lanaudière inquiète

Des citoyens de la ville de L’Épiphanie dans la région de Lanaudière se disent inquiets.

Le ministère de l’Environnement a constaté le 24 juillet dernier «une infiltration d’eau contenant des sédiments, en aval, au pied du barrage» du lac Béram et récemment procédé à l’abaissement du niveau de l’eau.

Cette démarche «permettra d’assurer la sécurité du barrage et de procéder à des travaux d’inspection pour identifier la cause de cette infiltration», selon un communiqué du ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs.

Des réactions partagées

Une résidente de la municipalité a montré sa satisfaction en entrevue à TVANouvelles face à l’initiative du ministère.

«Il faut que ça soit rectifié une bonne fois pour toutes, pour les 75 prochaines années», déclare-t-elle.

Mais alors que certains citoyens de la ville se réjouissent de la prise en charge du dossier, d’autres déplorent les conséquences occasionnées par l’abaissement du niveau d’eau.

«Ça fait dur», s’exprime d’emblée une autre résidente qui habite les abords du lac.

«Ma maison est à vendre. C’est marqué "bord de l’eau", mais il n’y a plus d’eau», dit-elle en riant.

D’autres citoyens sont quant à eux inquiets des incidences sur la faune de la région.

«C’est désastreux», affirme un habitant du secteur, «surtout quand on sait que dans un mois les bernaches vont revenir; il n’y a pas d’eau».

Des mesures pour protéger la faune

Des résidents ont également fait part d’odeurs nauséabondes et de poissons morts depuis qu’on a abaissé l'eau du lac.

Selon les informations données par la Ville de l’Épiphanie, un fournisseur a été mandaté de récupérer les poissons qui vivent toujours dans le petit bassin d’eau pour aller les relocaliser dans la rivière de l’Achigan un peu plus loin.

Le ministère de l’Environnement ajoute dans son communiqué que «pour le moment [il] ne considère pas que l’intégrité structurale du barrage présente des problèmes de sécurité imminents ou du danger pour les maisons situées en crête».

Les citoyens ne sont cependant pas informés sur la durée de cette intervention.