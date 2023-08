«L’humour est nécessaire. Si tu ne ris pas tous les jours, ta vie me semble triste»: Cathy Gauthier à la barre du gala ComediHa ! samedi

Cathy Gauthier sera à la barre d’un Gala ComediHa!, samedi soir, avec Silvi Tourigny. Avant de monter sur scène, elle a répondu à nos questions.

Question: Quels humoristes t’inspirent le plus et pourquoi?

Réponse: «Yvon Deschamps pour son génie d’écriture qui a su faire évoluer les mentalités par le biais de son humour. Dominique Michel pour son charisme, son talent comique inimitable et son immense générosité. Mike Ward pour sa détermination et ses couilles d’aller jusqu’en Cour suprême pour défendre tous les créateurs.»

Question: Quels numéros d’humour t’ont fait le plus rire?

Réponse: «Certains sketches de l’émission Club Soly. Particulièrement ceux avec Virginie Fortin et Richardson Zéphyr. Le numéro de René Simard sur mon grand bien cuit ComediHa! m’a aussi bien amusé. Tous les numéros de Simon Leblanc, mais les personnes qui me font le plus rire dans la vie, c’est Silvi Tourigny et Dominic Paquet.»

Question: Quel(le) humoriste de la nouvelle génération faut-il surveiller?

Réponse: «Arnaud Soly, Pierre-Yves Roy Desmarais, Sam Breton, Simon Leblanc.»

Question: Pourquoi l’humour est-il important en 2023?

Réponse: «L’humour n’est pas important, il est nécessaire. Si tu ne ris pas tous les jours, ta vie me semble bien triste.»