LNH: ce joueur suisse offrira plus de profondeur aux Canucks

Les Canucks de Vancouver ont ajouté vendredi le Suisse Pius Suter à leur groupe d’attaquants, lui accordant un contrat de deux ans et de 3,2 millions $.

Le hockeyeur de 27 ans était devenu joueur autonome sans compensation après avoir terminé une entente d’une durée identique chez les Red Wings de Detroit. Il touchera cependant la moitié du total précédent, car son pacte précédent était d’une valeur de 6,5 millions $.

«Ajouter un joueur qui a inscrit 43 buts au cours des trois dernières saisons est un plus pour notre attaque et il peut également jouer sur l’unité d’infériorité numérique. Sa polyvalence pour jouer au centre ou à l’aile donnera à [l’entraîneur-chef Rick Tocchet] plus d’options au moment de créer ses trios d’attaquants», a expliqué le directeur général Patrik Allvin par voie de communiqué.

Suter n’a jamais été repêché par une formation de la Ligue nationale, mais a inscrit 87 points en 216 rencontres lors des trois dernières campagnes, incluant la première dans l’uniforme des Blackhawks de Chicago. L’an passé, il a récolté 14 buts et 10 mentions d’aide pour 24 points en 79 parties avec les Wings.

Précédemment, le pivot a évolué dans son pays natal, principalement avec les Lions de Zurich. En 2019-2020, il a touché la cible 30 fois en 50 matchs.